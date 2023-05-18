تكنولوجيا: أوبر ستبدأ في طرح حسابات للمراهقين مع ميزات أمان جديدة في الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث عرض منتجاتها السنوي، أعلنت أوبر عن مجموعة كبيرة من التحديثات، بما في ذلك إدخال حسابات المراهقين. فبدءًا من 22 مايو، ستبدأ الشركة في طرح حسابات المراهقين في بعض المدن في الولايات المتحدة وكندا بهدف مساعدة الشباب على السفر بمفردهم بأمان أكبر.

تقول أوبر إن السائقين الذين تم فحصهم والذين يتمتعون بخبرة عالية وتصنيف عالٍ فقط سيكونون قادرين على القيام برحلات مع المراهقين. وسيتمكن السائقون من الانسحاب من مثل هذه الرحلات.

تحتوي حسابات المراهقين على مجموعة من ميزات الأمان المضمنة، بما في ذلك التسجيلات الصوتية، ووظيفة RideCheck التي تقوم بتسجيل الوصول بشكل استباقي مع الركاب إذا توقفت السيارة لفترة من الوقت، بالإضافة إلى خيار استخدام رقم التعريف الشخصي لضمان دخول المستخدمين الشباب إلى السيارة المناسبة.

وسيتمكن الآباء وأولياء الأمر من تتبع الرحلة، كما يمكنهم الاتصال بالسائق أو دعم Uber مباشرة والإبلاغ عن أي مشاكل نيابة عن المراهق.

ستتوفر أيضًا حسابات المراهقين لـ Uber Eats. فباستخدام ملفات تعريف العائلة، سيتمكن الآباء من مراقبة ما يطلبه أطفالهم ودفع ثمن الطعام والمشاوير من حساب مركزي.

كان لدى Uber تحديث آخر لمشاركته، فقد بدأت الشركة في تقديم مشاوير مع مقاعد سيارات للأطفال الأصغر سنًا. وهو مقعد السيارة Nuna’s Rava الذي يمكنه دعم الأطفال منذ الولادة حتى وزن 65 رطلاً (29.5 كجم). ستكون هذه المشاوير متاحة في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس لتبدأ بها، وستنشرها أوبر في المزيد من المدن لاحقًا.

المصدر

اعلان





