تكنولوجيا: سلسلة iQOO Neo 8 تنطلق قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت iQOO في إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لدعم سلسلة iQOO Neo 8 بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق سلسلة iQOO Neo 8 في السوق الصيني في حدث يعقد في 23 من مايو، ولقد شاركت إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم تؤكد من خلاله على تقنية الشحن في الإصدارات القادمة.

وتتضمن سلسلة iQOO Neo 8 الإصدار الرئيسي مع Neo 8 Pro، ويضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

وتؤكد التوقعات على أن تقنية الشحن السريع سيكون لها القدرة على شحن نسبة 50% من الهاتف خلال 9 دقائق فقط.

أيضاً تقدم الشركة سلسلة iQOO Neo 8 بمعدل تحديث 144Hz لتجربة أفضل في الألعاب، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يدعم iQOO Neo 8 رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، بينما يأتي هاتف Neo 8 Pro برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus.

المصدر

اعلان





