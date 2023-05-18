علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سلسلة iQOO Neo 8 تنطلق قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت iQOO في إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لدعم سلسلة iQOO Neo 8 بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق سلسلة iQOO Neo 8 في السوق الصيني في حدث يعقد في 23 من مايو، ولقد شاركت إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم تؤكد من خلاله على تقنية الشحن في الإصدارات القادمة.

وتتضمن سلسلة iQOO Neo 8 الإصدار الرئيسي مع Neo 8 Pro، ويضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

وتؤكد التوقعات على أن تقنية الشحن السريع سيكون لها القدرة على شحن نسبة 50% من الهاتف خلال 9 دقائق فقط.

أيضاً تقدم الشركة سلسلة iQOO Neo 8 بمعدل تحديث 144Hz لتجربة أفضل في الألعاب، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يدعم iQOO Neo 8 رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، بينما يأتي هاتف Neo 8 Pro برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus.

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محررين الخليج 365

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