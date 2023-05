شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. إعلانات غير قابلة للتخطى لأجهزة التلفزيون من YouTube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع YouTube في حدث Brandcast 2023 أنه سيقدم إعلانات مدتها 30 ثانية إلى YouTube Select على CTVs (أجهزة التلفزيون المتصلة)، بدلاً من عرض إعلانين مدتهما 15 ثانية، سيُعرض على المستخدمين في الولايات المتحدة قريبًا مقطع فيديو واحد مدته 30 ثانية لا يمكن تخطيه.

وقدم YouTube أيضًا تجربة إيقاف مؤقت جديدة بالإضافة إلى NFL Sunday Ticket، كما أعلن عملاق بث الفيديو عن زيادة في نسبة المشاهدة، وصل YouTube بما في ذلك YouTube TV إلى أكثر من 150 مليون مشاهد على أجهزة التلفزيون المتصلة في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

في منشور مدونة، حيث شارك YouTube أبرز أحداث حدث Brandcast 2023، يقول موقع YouTube أن مستخدمي CTV سيشاهدون الآن إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية بدلاً من إعلانين متتاليين مدتهما 15 ثانية، وقالت المنصة إن التغيير الجديد سيسمح لمعلني YouTube Select "باستخدام الأصول الموجودة أمام المحتوى الأكثر بثًا".

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن YouTube أيضًا عن ميزة جديدة للإعلانات التي يتم تشغيلها عندما يقوم المشاهدون بإيقاف مقطع فيديو مؤقتًا، مع التغييرات الجديدة، سيتقلص الفيديو وسيتم تشغيل إعلان بجواره، وسيأتي الإعلان أيضًا مع زر "استبعاد" الذي سيسمح للمشاهدين بمشاهدة شاشة الإيقاف المؤقت مرة أخرى، أو يمكنهم ببساطة الضغط على "تشغيل" لاستئناف مشاهدة الفيديو.

وبالإضافة إلى هذه الميزات التي تركز على المعلن، وأعلن YouTube أيضًا عن إضافات خاصة بالولايات المتحدة مثل NFL Sunday Ticket لـ YouTube TV وقنوات Primetime بالإضافة إلى البرامج الأصلية الجديدة مثل "Game Day All Access"، وتقول المنصة إنها ستطرح سلسلة جديدة من YouTube شورتات "NFL Creator of the Week" على قناة NFL في وقت لاحق من هذا العام.

في الآونة الأخيرة ، تم رصد YouTube أيضًا وهو يختبر ميزة جديدة لمنع المستخدمين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات من مشاهدة مقاطع الفيديو على النظام الأساسي، ولن يتمكن المستخدمون الذين استخدموا أدوات منع الإعلانات الذين لم يشتركوا في YouTube Premium ، من تشغيل مقاطع الفيديو حتى يقومون بتمكين "السماح بإعلانات YouTube، وفقًا لأحد التقارير، للاستمتاع بالمحتوى الخالي من الإعلانات على المنصة.