شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ لطلاب هواة يحطم الأرقام القياسية ويرتفع أعلى من جبل إيفرست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب من جامعة إمبري ريدل للطيران صاروخًا صغيرًا في 16 أبريل، على ارتفاع أقصى يبلغ 47732 قدمًا (14548 مترًا) - أعلى بحوالي 1.6 مرة من قمة إيفرست، التي يبلغ ارتفاعها 29.032 قدمًا (8849 مترًا)، كما ضاعف هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق الذي سجله هواة الدراسة الجامعية والجامعية في الولايات المتحدة، والذي كان 22000 قدم (6706 م).

قال الطالب دالتون سونغر في بيان صدر في 11: "سقطت على ركبتي ، وأبكي ، من مشاهدة مثل هذا الإنجاز المذهل" ، مشيرًا إلى 4000 ساعة من العمل التي استغرقت البناء والاختبار والإطلاق، وفقاً لموقع gadgets360.

قال سونغر: "كان الجميع يحتفلون في عناق جماعي ضخم، كانت تلك اللحظة مميزة - شيء لا يحدث إلا عندما تجتمع مجموعة مخصصة من الأفراد معًا ويصنعون شيئًا لا يصدق رغم كل الصعاب".

لم يكن الإطلاق ، من صحراء Mojave في كاليفورنيا ، هو الأعلى على الإطلاق من قبل الهواة ، حيث وصلت الجهود الأخرى إلى ما يعتبر الفضاء نفسه (حوالي 62 ميلاً ، أو 100 كيلومتر)، على سبيل المثال ، أرسل فريق جامعي من جامعة جنوب كاليفورنيا معزز Traveller IV الخاص بهم إلى ما بعد خط كارمان في عام 2019 ، والذي من المحتمل أن يكون قد سجل رقماً قياسياً للطلاب بشكل عام ، كما قال المسؤولون في ذلك الوقت.

قال إليوت براينر، مدير مختبر الدفع ومجمع اختبار الصواريخ في Embry-Riddle ، إنه تم بالفعل قبول العديد من الطلاب المتخرجين من الفريق لوظائف بدوام كامل في مواقع مثل SpaceX و Blue Origin و Firefly Aerospace، وقال براينر: "لقد عملت مع هذه المجموعة من الطلاب خلال السنوات الأربع الماضية، وهم مهندسون رائعون".

بدأ الفريق ، الملقب بـ Cygnus Suborbitals ، عملهم خلال دورة تصميم دفع متتالية شارك في تدريسها دانيال وايت وجوناثان آدامز، لقد شكلوا أيضًا جزءًا من Rocket Development Lab (RDL) ، وهي منظمة طلابية تروج للصواريخ والخبرة العملية في Embry-Riddle.

وساهم طلاب آخرون بـ 3000 ساعة في المشروع من خلال RDL ، كما تلقى الجهد تبرعات من شركات مثل Firefly و Lockheed Martin، يتبع دينب صاروخ سابق يسمى Altair ، والذي تأخر بسبب الوباء ثم انفجر خلال محاولة إطلاق في أكتوبر 2022.

قال زوي براند، عضو الفريق الذي اختبر محرك دينيب ، في البيان نفسه: "لقد تعلمنا الكثير من هذا الصاروخ، وكان Altair ثقيلًا للغاية، لذلك، ركزنا عمداً على جعل صاروخنا أخف وزناً من خلال دمج خزانات الوقود في الصلابة الهيكلية للصاروخ".