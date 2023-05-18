تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi Civi 3 برقاقة Dimensity 8200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi Civi 3 في السوق الصيني برقاقة معالج Dimensity 8200 Ultra الجديدة من MediaTek.

أكدت شاومي من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Civi.

ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية أن هاتف Xiaomi Civi 3 المرتقب يأتي بمعالج MediaTek الجديد Dimensity 8200 Ultra الذي يقدم ترقية في الآداء لمعالج Dimensity 8200 الذي أطلق من MediaTek في شهر ديسمبر.

كما أكدت شاومي على أن المعالج يجلب تحسينات في معالج الصور لخفض إستهلاك الطاقة في تطبيق الكاميرة، مع دقة أعلى في سرعة إلتقاط الصور، أيضاً يضم الهاتف عدد 30 من وظائف جديدة للكاميرة في تسجيل الفيديو والتي يكشف عنها لاحقاً من العملاق الصيني.

أيضاً يتميز Civi 3 بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر Sony IMX800 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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