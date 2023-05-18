تكنولوجيا: هاتف Realme Narzo N53 ينطلق برقاقة Unisoc وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Realme Narzo N53 اليوم رسمياً عن هاتف Realme Narzo N53 الذي ينطلق برقاقة معالج Unisoc، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Narzo N53 بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

ويضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يعد الإصدار الثالث للشركة الذي يأتي بنظام يحاكي “Dynamic Island” في الكاميرة الأمامية أو الذي يعرف ب”Mini Capsule”، والذي يدعم إظهار حالة البطارية، وإستهلاك البيانات، وخطوات المستخدم اليومية.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي وفلاش LED.

أيضاً يضم هاتف Narzo N53 رقاقة معالج Unisoc T612، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI T، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

Narzo N53 يضم أيضاً مكبرات صوتية بنظام ستريو، ومدخل 3.5مم للسماعات، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، على يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والذهبي بسعر يبدأ من 109 دولار.

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