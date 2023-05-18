تكنولوجيا: Nvidia تكشف النقاب عن سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 4060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nvidia اليوم رسمياً عن سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 4060 التي تنطلق بسعر يبدأ من 299 دولار.

كشفت Nvidia اليوم عن الإصدارات المتوسطة من سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 4060 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي RTX 4060، وRTX 4060 Ti بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وإصدار RTX 4060 Ti بذاكرة 16 جيجا بايت رام.

ويضم إصدار RTX 4060 من كروت الشاشة الجديدة AD107 مع 3072 من أنوية CUDA، أي أقل بنسبة 52% مقارنة بوحدة AD104 التي تتضمن 4070 من الأنوية.

ويأتي هذا الإصدار بسرعة رئيسية 1.83GHz، والتي تصل إلى سرعة 2.46GHz مع رفع تردد التشغيل، كما تشير Nvidia أن كرت الشاشة 4060 يأتي بآداء أسرع 1.2 مرة أكثر مقارنة بكرت الشاشة 3060، وأيضاً 1.6 مرة أسرع مقارنة بكرت الشاشة 2060.

كما يتميز كرت الشاشة 4060 بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6 عند 128بت، وتقدم الذاكرة سرعة 17 جيجابت في الثانية، مع 24 ميجابايت في ذاكرة التخزين المؤقت.

أيضاً يتميز كرت الشاشة RTX 4060 بقدرة 115W، مع موصل 12VHPWR، أو موصل 8-pin أو 6-pin وفقاً للشركة المصنعة لأجهزة الحاسب، وتتوفر RTX 4060 في شهر يوليو بسعر 299 دولار.

من جانب أخر يتميز كرت الشاشة RTX 4060 Ti بوحدة AD106، وعدد 4342 من أنوية CUDA، وتأتي بنسبة 57% مقارنة بمعالج 4070 Ti.

ويتميز كرت الشاشة بسرعة 2.31GHz رئيسية، وسرعة 2.54GHz مع رفع تردد التشغيل، كما يتميز كرت الشاشة 4060 Ti بآداء أسرع 1.15 مرة أكثر مقارنة بكرت الشاشة 3060 Ti.

كما يتوفر 4060 Ti باثنان من التكوينات في الذاكرة بين 8 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6، مع واجهة 128بت، بسرعة 18 جيجابت في الثانية، ومع ذاكرة تخزين مؤقت 32 ميجا بايت في ذاكرة L2.

ويدعم كرت الشاشة 4060 Ti طاقة بقدرة 160W للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وقدرة 165W للنموذج المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام.

ويبدأ سعر كرت الشاشة 4060 Ti في النموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام من 399 دولار، بينما يبدأ سعر نموذج 16 جيجا بايت رام من 499 دولار.

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