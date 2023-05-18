تكنولوجيا: سامسونج تنتج إصدار Galaxy من معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الكوري سامسونج ستعمل على إنتاج النموذج المخصص لأجهزة Galaxy من معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم.

كشفت التقارير التي نشرت مؤخراً عن المواصفات الرئيسية لرقاقة Snapdragon 8 Gen 3، التي تأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة N4P، وهي مواصفات أقل من رقاقة ابل A17 Bionic القادمة بدقة تصنيع N3B.

وفي تسريبات جديدة نشرت في تغريدة عبر حساب @tech_reve، كُشِف عن بعض التفاصيل حول رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة أو إصدار Galaxy بشكل خاص.

أيضاً توضح التسريبات أن كوالكوم ستعمل على تقسيم إنتاج رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 بين TSMC بدقة تصنيع N3E، بينما تعمل سامسونج على إنتاج نموذج Galaxy من المعالج، والذي يرتكز على عملية تصنيع 3GAP، وهي دقة التصنيع المتوقعة لمعالج Exynos 2500 القادم من سامسونج.

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