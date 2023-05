شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن عن ميزات جديدة.. أبرزها "التحدث بصوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن عدد كبير من ميزات إمكانية الوصول الجديدة القادمة إلى آيفون وأجهزتها الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وهي تشمل الصوت الشخصي، الذي يستخدم نسخة مركبة من صوتك للمحادثات المنطوقة، مما يوفر طريقة أكثر جدوى للتواصل مع أحبائهم لأولئك الذين فقدوا القدرة على التحدث.

سيكون من السهل إعداد الصوت الشخصي أيضًا، حيث يتطلب منك فقط قراءة مجموعة عشوائية من الرسائل النصية لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى يتمكن النظام من معرفة صوتك.

باستخدام ميزة أخرى تسمى Live Speech لأجهزة آيفون وآيباد وماك، يمكنك كتابة ما تريد قوله وجعله ينطق بصوت عالٍ بصوتك أثناء مكالمات الهاتف و FaceTime وأيضًا المحادثات الشخصية.

إذا كانت قدرة الشخص على الكلام ضعيفة بالفعل، فسيتحدث Live Speech نيابةً عنك باستخدام صوت تم تحميله مسبقًا.

لإنقاذك من كتابة كل كلمة، يمكنك أيضًا حفظ العبارات الشائعة الاستخدام والتي يمكن تنشيطها في جزء من الثانية.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالة تعني أنهم قد يفقدون قدرتهم على التحدث في المستقبل، ستكون Personal Voice إضافة مرحب بها لمجموعة آبل المتزايدة من أدوات إمكانية الوصول.

قامت آبل أيضًا بمعاينة ميزات البرنامج لإمكانية الوصول المعرفي والبصري والسمع والتنقل.

الوصول المساعد، على سبيل المثال يقوم بتقطير التطبيقات والتجارب إلى ميزاتها الأساسية لتسهيل استخدامها.

بالتركيز على تطبيقات مثل الهاتف و FaceTime والرسائل والكاميرا والصور والموسيقى، يوفر Assistive Access واجهة مميزة بأزرار عالية التباين وتسميات نصية كبيرة.

ومن الإضافات المفيدة الأخرى تطبيق Point and Speak for the Magnifier ، المصمم ليسهل على المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية التفاعل مع الكائنات المادية التي تحتوي على العديد من التسميات النصية.

قالت سارة هيرلينجر، كبيرة مديري سياسات ومبادرات الوصول العالمية في آبل، إن الميزات الجديدة "تم تصميمها بتعليقات من أعضاء مجتمعات الإعاقة في كل خطوة على الطريق، لدعم مجموعة متنوعة من المستخدمين ومساعدة الأشخاص على التواصل بطرق جديدة".