تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز ThinkPad T14p الجديد بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو اليوم جهاز ThinkPad T14p الجديد بالجيل 13 من معالجات إنتل، وكرت الشاشة RTX 3050، وسعر يبدأ من 966 دولار تقريباً.

أطلقت لينوفو للأسواق مؤخراً جهاز الحاسب المصغر Xiaoxin Mini، مع جهاز للعرض المنزلي جديد، أيضاً أعلنت لينوفو عن إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب ThinkPad T14p.

ويضم هذا الإصدار كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3050، مع الجيل 13 من معالجات إنتل الذي يبدأ من معالج i5 ويصل إلى معالج i9 في أعلى نموذج، كما يتوفر إصدار برقاقة i7.

ويتميز النموذج الرئيسي من جهاز ThinkPad T14p بمعالج i5-13500H من سلسلة معالجات H، ويأتي أعلى إصدار برقاقة i9-13900H، بينما يأتي كرت الشاشة RTX 3050 بذاكرة 4 جيجا بايت رام.

كما يدعم نظام التبريد في الجهاز اثنان من المراوح التي تقدم 60W في آداء الجهاز، أيضاً يضم الجهاز ذاكرة LPDDR5-5200 بسعة 32 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت في سعة SSD مع اثنان من الفتحات.

ويتميز ThinkPad T14p بحجم 14 إنش في الشاشة وجودة عرض 2.2k، كما تدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما يأتي بأبعاد 16:10، وسماكة 17.9مم، ووزن 1.47 كجم.

أيضاً يضم الجهاز كاميرة بدقة FHD، مع بطارية بقدرة 57Wh، وللإتصال تقدم لينوفو هذا الإصدار بمنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB C، مع منفذ HDMI 2.0، ومنفذ USB-A مع مدخل 3.5مم للسماعات.

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