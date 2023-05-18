شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول سابق فى "جوجل" يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى مسؤول سابق في شركة "جوجل" من أن يصبح فيلم "I, Robot" حقيقة، في حال قرر الذكاء الاصطناعي يوما ما أن البشر يحتاجون إلى السيطرة ويجب القضاء عليهم، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

ونقل موقع "إكسبريس" البريطاني عن محمد جودت، كبير مسؤولي الأعمال السابق في مؤسسة "Google X" الخاصة بالبحث والتطوير والتابعة لجوجل، قوله: "بعد ظهور "شات جي بي تي" ChatGPT الطريقة الوحيدة التي نفكر بها هي أن الذكاء الاصطناعي سيقضي علينا تماما، لكن لا نفكر فيما هو أبعد من ذلك"

وأضاف: "الخطير هو أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد طاقة الكمبيوتر الخاصة به والقيام بالتركيبات بنفسه من خلال الأسلحة الآلية".

وتابع: "ليس من المستبعد أن ينشئ آلات للقتل لأن البشر يصنعونها أيضا، وقد يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإملاء أجندة مثل فيلم "آي روبوت" I.Robot، الذي قام ببطولته الممثل ويل سميث.

وأوضح: "لكن هذا الأمر ما يزال بعيدا بعض الشيء، ونحن في المنتصف الآن، والبشرية هي من ستقرر ما إذا كانت ستمنح المزيد من القوة لتلك الآلات".

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي كشف فيه الاستطلاع، الذي أجرته رويترز إبسوس ونُشر الأربعاء، أن معظم الأميركيين يرون أن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تعرض مستقبل البشرية للخطر.

ووفقا للاستطلاع، يشعر أكثر من ثلثي الأميركيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، ويرى 61% منهم أنه قد يهدد الحضارة.