شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول سابق فى "جوجل" يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخشى مسؤول سابق في شركة "جوجل" من أن يصبح فيلم "I, Robot" حقيقة، في حال قرر الذكاء الاصطناعي يوما ما أن البشر يحتاجون إلى السيطرة ويجب القضاء عليهم، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
وأضاف: "الخطير هو أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد طاقة الكمبيوتر الخاصة به والقيام بالتركيبات بنفسه من خلال الأسلحة الآلية".
وتابع: "ليس من المستبعد أن ينشئ آلات للقتل لأن البشر يصنعونها أيضا، وقد يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإملاء أجندة مثل فيلم "آي روبوت" I.Robot، الذي قام ببطولته الممثل ويل سميث.
وأوضح: "لكن هذا الأمر ما يزال بعيدا بعض الشيء، ونحن في المنتصف الآن، والبشرية هي من ستقرر ما إذا كانت ستمنح المزيد من القوة لتلك الآلات".
ووفقا للاستطلاع، يشعر أكثر من ثلثي الأميركيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، ويرى 61% منهم أنه قد يهدد الحضارة.
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