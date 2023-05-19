شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت توصيل الطعام بالذكاء الاصطناعى عبر الانفاق يحتفظ بدرجة حرارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عن خطط لاستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي أثناء تشغيله ، تقوم Wendy's الآن بتجربة "نظام توصيل تحت الأرض" يعمل بالروبوت لعمليات استلام الطلبات عبر الإنترنت.

والنظام سيتم بناؤه من خلال شراكة مع شركة الخدمات اللوجستية المستقلة Pipedream ، وسيكون له روبوتات تسافر عبر الأنفاق لنقل طلبات الطعام عبر الإنترنت من مطابخ Wendy إلى "بوابات الالتقاط الفوري" الموجودة بجانب أماكن وقوف السيارات، وفقا لتقرير theverge.

وعندما يصل أحد العملاء إلى مكان ما ، فإنهم يتحدثون إلى طاقم المطعم من خلال مكبر صوت بوابة الالتقاط الفوري لتأكيد طلبهم، ومن هناك سوف يجتاز الروبوت المستقل مجموعة من الأنفاق لتوصيل الطعام إلى مكان وقوف العميل.

وتقول Wendy's إن نظام Pipedream يستخدم "تقنية توصيل يتم التحكم في درجة حرارتها" والتي من شأنها أن تساعد في منع الطعام من البرودة (أو الدفء الشديد) أثناء النقل وتمنع العملاء من الذهاب إلى الداخل أو الانتظار في السيارة للحصول على طعامهم.

ويقول مات سبيسارد ، نائب الرئيس الأول لشركة Wendy ورئيس مكتب التكنولوجيا العالمى، ومع زيادة تفضيلات الطلب عبر الأجهزة المحمولة ، يسعدنا أن نكون أول مطعم خدمة سريعة يتشارك مع Pipedream ، مستفيدًا من تقنية ونظام التوصيل الفريد بهدف إعادة اختراع عمليات الالتقاط الرقمية لجلب المزيد من Wendy's إلى المزيد من الأشخاص بسرعة وكفاءة قدر الإمكان "،

وعلى الرغم من أن Wendy's لم تطرح التكنولوجيا في أي موقع من مواقعها حتى الآن ، إلا أنني مهتم برؤية كيفية عمل كل ذلك، وتقول Wendy's إنها تخطط لاختبار النظام في مطعم موجود في وقت لاحق من هذا العام.