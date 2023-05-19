’’إيلون ماسك‘‘ يعلن عن ميزة جديدة تقلب الموازين في ’’تويتر’’

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الخميس، عن زيادة مدة الفيديوهات على موقع التغريدات "تويتر" إلى ساعتين تقريبا، وذلك لأصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وكتب إيلون ماسك على "تويتر": "إن المشتركين بعلامة التوثيق الزرقاء سيكون بوسعهم تحميل فيديوهات تبلغ ساعتين أى ما يوازى 8 غيغا بايت (من حيث الحجم)".

وكانت أقصى مدة متاحة للفيديوهات فى الحسابات الموثقة فى "تويتر" هى 10 دقائق، فى حين أن الحسابات العادية فى وسعها تحميل فيديوهات تبلغ مدتها دقيقتان و20 ثانية.

وفى حال دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ، فإنها ستؤدى عمليا إلى تقويض مبادئ الإيجاز والاختصار التى ميزت بدايات الموقع عندما كانت التغريدة تنتهى بكتابة 140 حرفا.