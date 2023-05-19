شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية ملىء بالبراكين قد يحتوى سطحه على الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك كوكبًا يعتقدون أنه مليء بالبراكين النشطة، في دراسة نُشرت في مجلة Nature، قال فريق متعدد الجنسيات من العلماء إنهم اكتشفوا كوكبًا خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض يعتقدون أنه قد يحتوي على ماء على جزء من سطحه.

يقع LP 791-18 d الممل (للأسف ، لم يعتقد أحد أنه يسميها Mustafar) على بعد حوالي 90 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحفرة.

يدور LP 791-18 d حول قزم أحمر يكون مقيدًا بشكل مدّي ، مما يعني أن الكوكب ليس لديه دورة نهارية وليلية مثل الأرض، بحسب موقع Engadget.

بدلاً من ذلك يتم حرق جزء واحد من LP 791-18 d باستمرار بواسطة ضوء الشمس، بينما يكون الجزء الآخر دائمًا في الظلام.

"من المحتمل أن يكون جانب النهار ساخنًا جدًا بحيث لا توجد مياه سائلة على السطح، قال بيورن بينيكي، أحد علماء الفلك الذين درسوا الكوكب، لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن مقدار النشاط البركاني الذي نشتبه في حدوثه في جميع أنحاء الكوكب يمكن أن يحافظ على الغلاف الجوي مما قد يسمح للماء بالتكثف على الجانب الليلي.

يحتوي نظام LP 791-18 على اثنين على الأقل من الكواكب الأخرى، تسمى LP 791-18 b و c، هذا الأخير أكبر بمرتين ونصف من الأرض وأكثر من سبعة أضعاف كتلته.

كما أنه يؤثر على مدار LP 791-18 d، مما يجعله يسافر على طول مسار بيضاوي حول شمس النظام، يعني هذا المسار أن LP 791-18 d يتشوه في كل مرة يكمل فيها مدارًا. ووفقًا لوكالة ناسا: "يمكن أن تخلق هذه التشوهات احتكاكًا داخليًا كافيًا لتسخين باطن الكوكب بشكل كبير وإنتاج نشاط بركاني على سطحه".

قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة جيسي كريستيانسن: "السؤال الكبير في علم الأحياء الفلكي، المجال الذي يدرس على نطاق واسع أصول الحياة على الأرض وما وراءها، هو ما إذا كان النشاط التكتوني أو البركاني ضروريًا للحياة".

"بالإضافة إلى إمكانية توفير الغلاف الجوي، يمكن أن تؤدي هذه العمليات إلى إنتاج مواد يمكن أن تغرق لولا ذلك وتعلق في القشرة، بما في ذلك تلك التي نعتقد أنها مهمة للحياة مثل الكربون."