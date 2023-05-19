شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية مونتانا تحظر استخدام Telegram و WeChat و Temu من الأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر حاكم ولاية مونتانا تطبيقات Telegram و WeChat وتطبيق التسوق Temu بعد أن أعلن حظر تيك توك مباشرة من البلاد ، وذلك تخوفا من ارتباط هذة التطبيقات من خصوم أجانب تتجسس على البلاد من خلال الأجهزة.

ووفقا لتقرير theverge قال لم يحظر حاكم ولاية مونتانا جريج جيانفورتي TikTok فقط على مستوى الولاية ولكنه اتهم Telegram و WeChat وتطبيق التسوق Temu بأنهم "مرتبطون بخصوم أجانب" وأمر بحظرهم والتطبيقات المماثلة من الأجهزة الحكومية وجميع أعمال الدولة.

كما استشهد Gianforte أيضًا بمحرر فيديو CapCut الخاص بمالك TikTok ByteDance و Lemon8 كأمثلة على التطبيقات المخالفة.

ومع هذا الحظر، يبدو أن Gianforte يستهدف إلى حد كبير التطبيقات التي لها علاقات مع الصين ، بالنظر إلى أن ByteDance ومالك Temu Pinduoduo ومالك WeChat Tencent موجودون في البلاد، ويعتبر Telegram هو الاستثناء حيث تم تأسيسه في روسيا ولكن يقع مقره الرئيسي حاليًا في دبي، و تدعي رسالة Gianforte أن الحكومة الروسية تستخدم التطبيق "لمراقبة المستخدمين والحصول على معلومات شخصية وحساسة وسرية"، وربما تشير إلى تقرير Wired لشهر فبراير .

وستكون سياسة مونتانا الجديدة سارية المفعول في الأول من يونيو، وتتضمن قائمة الأجهزة التي لا يمكن أن تحتوي على التطبيقات "جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب والأجهزة الأخرى الصادرة عن الدولة والتي تتصل بالإنترنت"، ولن ينطبق الحظر على الموظفين الحكوميين فقط، ويقول Gianforte أن "أي شركات تابعة لجهة خارجية تدير أعمالًا لصالح ولاية مونتانا أو بالنيابة عنها لن تستخدم هذه التطبيقات."

وكان Gianforte قد حظر بالفعل TikTok على الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المتصلة بشبكة الولاية اعتبارًا من ديسمبر ، لذلك يوسع هذا السياسة إلى مجموعة من التطبيقات الرئيسية الأخرى ويتم استخدام WeChat و Telegram Messenger على نطاق واسع للمحادثات ، وعلى سبيل المثال ، وتطبيق التسوق Temu هو حاليًا التطبيق المجاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة في App Store و Google Play. إذا تم تنزيل التطبيقات المسيئة حاليًا على أي أجهزة فقد أمر Gianforte "بإزالتها على الفور".

وعلى الرغم من ادعاءات Gianforte أنه "موثق جيدًا" أن TikTok توفر معلومات وبيانات شخصية للحزب الشيوعي الصيني ، فمن غير الواضح ما إذا كان المالك ByteDance ينقل هذه البيانات بالفعل إلى الحكومة، لكن كما أبلغنا في مارس لا يبدو أن الكونجرس مهتم بشكل خاص بالإجابات فقد اتخذ الكثيرون قراراتهم بالفعل.