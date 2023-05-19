شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية مونتانا تحظر استخدام Telegram و WeChat و Temu من الأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حظر حاكم ولاية مونتانا تطبيقات Telegram و WeChat وتطبيق التسوق Temu بعد أن أعلن حظر تيك توك مباشرة من البلاد ، وذلك تخوفا من ارتباط هذة التطبيقات من خصوم أجانب تتجسس على البلاد من خلال الأجهزة.
كما استشهد Gianforte أيضًا بمحرر فيديو CapCut الخاص بمالك TikTok ByteDance و Lemon8 كأمثلة على التطبيقات المخالفة.
ومع هذا الحظر، يبدو أن Gianforte يستهدف إلى حد كبير التطبيقات التي لها علاقات مع الصين ، بالنظر إلى أن ByteDance ومالك Temu Pinduoduo ومالك WeChat Tencent موجودون في البلاد، ويعتبر Telegram هو الاستثناء حيث تم تأسيسه في روسيا ولكن يقع مقره الرئيسي حاليًا في دبي، و تدعي رسالة Gianforte أن الحكومة الروسية تستخدم التطبيق "لمراقبة المستخدمين والحصول على معلومات شخصية وحساسة وسرية"، وربما تشير إلى تقرير Wired لشهر فبراير .
وستكون سياسة مونتانا الجديدة سارية المفعول في الأول من يونيو، وتتضمن قائمة الأجهزة التي لا يمكن أن تحتوي على التطبيقات "جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب والأجهزة الأخرى الصادرة عن الدولة والتي تتصل بالإنترنت"، ولن ينطبق الحظر على الموظفين الحكوميين فقط، ويقول Gianforte أن "أي شركات تابعة لجهة خارجية تدير أعمالًا لصالح ولاية مونتانا أو بالنيابة عنها لن تستخدم هذه التطبيقات."
وعلى الرغم من ادعاءات Gianforte أنه "موثق جيدًا" أن TikTok توفر معلومات وبيانات شخصية للحزب الشيوعي الصيني ، فمن غير الواضح ما إذا كان المالك ByteDance ينقل هذه البيانات بالفعل إلى الحكومة، لكن كما أبلغنا في مارس لا يبدو أن الكونجرس مهتم بشكل خاص بالإجابات فقد اتخذ الكثيرون قراراتهم بالفعل.
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