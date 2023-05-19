شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق روبوتات دردشة جديدة للمعلنين ومنشئى محتوى يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الذكاء الاصطناعي (AI) على السرد في Google I / O حيث أعلنت الشركة أنها ستوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمنتجاتها، بما في ذلك البحث و Gmail.

وزعم تقرير أن شركة التكنولوجيا العملاقة أعطت الضوء الأخضر لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الإعلانات بالإضافة إلى خدمات المستهلك المدعومة بالإعلانات، مثل YouTube.

نقلاً عن المستندات الداخلية، أفادت CNBC أنه بصرف النظر عن البحث (بحث Google) والبريد الإلكتروني (Gmail) وجداول البيانات (جداول بيانات Google)، تريد جوجل استخدام عروض الذكاء الاصطناعي التكوينية لزيادة الإنفاق لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش.

وقالت أيضًا إن خطط استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تغذيها نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) ، لأتمتة الإعلانات وخدمات المستهلك المدعومة بالإعلانات، قد تم منحها الضوء الأخضر أيضًا.

تشير المستندات إلى أن جوجل قد تجلب أيضًا دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 100 منتج من منتجات جوجل ، بما في ذلك متجر Google Play و Gmail وبحث أندرويد والخرائط.

يمكن أن تهدف روبوتات الدردشة للدعم الآلي هذه إلى تقديم "إجابات محددة من خلال جمل بسيطة وواضحة والسماح بطرح أسئلة المتابعة قبل اقتراح خطة إعلانية" للعميل المحتمل.

وتضررت شركة جوجل إلى جانب شركات مثل شركة ميتا وتويتر والشركة الأم لفيسبوك، والتي تولد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الإعلانات، بسبب عدم اليقين الاقتصادي.

ذكر تقرير CNBC أيضًا أن معدلات تحويل إعلانات البحث المدفوعة من جوجل قد انخفضت هذا العام.

علاوة على ذلك، تخطط جوجل أيضًا لاستخدام الأدوات التي تعمل بنظام PaLM 2 للسماح للمعلنين بإنشاء أصول وسائط خاصة بهم واقتراح مقاطع فيديو لمنشئي يوتيوب. PaLM 2 هو أحدث ماجستير في القانون من جوجل تم الكشف عنه في أكبر حدث للشركة لعام 2023.

كذلك تشير بعض تقارير أن جوجل تختبر PaLM 2 لمحتوى الشباب على يوتيوب لأشياء مثل العناوين والأوصاف.

بالنسبة للمبدعين يتم استخدام التكنولوجيا لتجربة فكرة تقديم خمس أفكار للفيديو بناءً على الموضوعات التي تبدو ذات صلة.

في وقت سابق من هذا العام، قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة الفابت وجوجل، إن الشركة تواصل الاستثمار في قدرات البحث، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي.

قال بيتشاي: "بينما نواصل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتنا، تظل مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وأعلى مبادئ سلامة المعلومات في صميم جميع أعمالنا".