شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة Binance الرقمية تعطل الودائع وعمليات السحب بعد قطع مزود الدفع الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الذراع الأسترالية لـ Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إن بعض العملاء المحليين لن يكونوا قادرين على إيداع أو سحب الأموال بعد أن قطع مزود الدفع التابع لجهة خارجية خدمته.

وقالت منصة Binance على وسائل التواصل الاجتماعي إن المستخدمين غير قادرين على عمل ودائع بالدولار الأسترالي عن طريق التحويل المصرفي بأثر فوري، وأضافت أنه سيتم أيضا قطع عمليات الانسحاب دون ذكر تفاصيل، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت Binance في بيان: "نحن نعمل بجد لإيجاد مزود بديل لمواصلة تقديم ودائع وسحوبات بالدولار الأسترالي لمستخدمينا".

وذكرت صحيفة Financial Review الأسترالية أن المزود كان Westpac Banking ، ثاني أكبر بنك تجزئة في البلاد.

وقالت في بيان سابق إنها منعت بعض مدفوعات العملة المشفرة لتقليل خسائر الاحتيال، ولم تحدد التبادلات ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

يعد هذا الضربة الثانية لعملية Binance الأسترالية في غضون عدة أشهر، بعد أن تخلى عن ترخيص الخدمات المالية في أبريل وسط تحقيق تنظيمي.

وقالت Binance إن العملاء لا يزالون قادرين على التعامل باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم.