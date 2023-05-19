شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق ألعاب إكس بوكس للكمبيوتر الشخصى بعد شراكة مايكروسوفت ونفيديا والان مع تفاصيل الخبر
وقد يكون Gears 5 هو الإصدار الأول اليوم، ولكن العديد من ألعاب Xbox Game Studios وألقاب Bethesda في طريقهم إلى GeForce قريبًا، وسيصل كل من Deathloop و Grounded و Pentiment يوم الخميس 25 مايو، وتقول Nvidia إنه سيتم إضافة المزيد من الألعاب من Xbox بانتظام.
وأبرمت Microsoft اتفاقية مدتها 10 سنوات مع Nvidia في وقت سابق من هذا العام لترخيص ألعاب Xbox PC إلى GeForce Now كجزء من جهد أوسع لإرضاء المنظمين الأوروبيين بشأن صفقة Activision Blizzard المقترحة.
ووافق الاتحاد الأوروبي على الصفقة في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة لصفقات مماثلة لمدة 10 سنوات عُرضت على منافسين آخرين في السحابة، و تشمل الصفقات أيضًا الوصول إلى عناوين Activision Blizzard إذا تمت الموافقة على استحواذ Microsoft المقترح من قبل المنظمين.
وأوقف المنظمون البريطانيون الصفقة بسبب مخاوف المنافسة السحابية، حيث تواجه Microsoft عملية استئناف مطولة وتحديًا قانونيًا أقرب إلى الوطن مع المنظمين في الولايات المتحدة، ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمحاولة منع خطة مايكروسوفت لشراء Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار العام الماضي، وإذا فشلت صفقة مايكروسوفت العملاقة في الإغلاق، فإن المتحدث باسم Nvidia ستيفني نجو يخبر The Verge أن "الاتفاقية مع Microsoft وألعاب Xbox PC ستستمر بغض النظر عن نتيجة الاستحواذ."
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز