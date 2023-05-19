شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق ألعاب إكس بوكس للكمبيوتر الشخصى بعد شراكة مايكروسوفت ونفيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أحدث شراكة Microsoft مع Nvidia بإصدار أول ألعاب Xbox للكمبيوتر الشخصي على GeForce Now، وسيكون Gears 5 متاحًا لأعضاء GeForce Now اليوم بعد صفقة بين Microsoft و Nvidia في وقت سابق من هذا العام لجلب ألعاب Xbox PC إلى GeForce Now، وفقا لتقرير theverge.

وقد يكون Gears 5 هو الإصدار الأول اليوم، ولكن العديد من ألعاب Xbox Game Studios وألقاب Bethesda في طريقهم إلى GeForce قريبًا، وسيصل كل من Deathloop و Grounded و Pentiment يوم الخميس 25 مايو، وتقول Nvidia إنه سيتم إضافة المزيد من الألعاب من Xbox بانتظام.

بينما يجب شراء ألعاب Xbox PC الأولى على Steam لتكون متاحة على تدفق GeForce Now ، وتعمل Microsoft و Nvidia على دعم متجر Microsoft، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل أيضًا دعم PC Game Pass ، ولكن نظرًا لأن الاشتراك مدفوع إلى حد كبير من خلال تطبيق Xbox PC ، فمن المحتمل أن يقتصر دعم Microsoft Store على مشتريات الألعاب الكاملة في كلتا الحالتين وتقول Nvidia إن دعم المتجر هذا يجب أن "يصبح متاحًا في الأشهر المقبلة".

وأبرمت Microsoft اتفاقية مدتها 10 سنوات مع Nvidia في وقت سابق من هذا العام لترخيص ألعاب Xbox PC إلى GeForce Now كجزء من جهد أوسع لإرضاء المنظمين الأوروبيين بشأن صفقة Activision Blizzard المقترحة.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الصفقة في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة لصفقات مماثلة لمدة 10 سنوات عُرضت على منافسين آخرين في السحابة، و تشمل الصفقات أيضًا الوصول إلى عناوين Activision Blizzard إذا تمت الموافقة على استحواذ Microsoft المقترح من قبل المنظمين.

وأوقف المنظمون البريطانيون الصفقة بسبب مخاوف المنافسة السحابية، حيث تواجه Microsoft عملية استئناف مطولة وتحديًا قانونيًا أقرب إلى الوطن مع المنظمين في الولايات المتحدة، ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمحاولة منع خطة مايكروسوفت لشراء Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار العام الماضي، وإذا فشلت صفقة مايكروسوفت العملاقة في الإغلاق، فإن المتحدث باسم Nvidia ستيفني نجو يخبر The Verge أن "الاتفاقية مع Microsoft وألعاب Xbox PC ستستمر بغض النظر عن نتيجة الاستحواذ."