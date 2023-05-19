شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تنقذ ميزة الإشعارات الصوتية مستخدمى أندرويد من الكوارث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على مستخدمي أندرويد الذين يستخدمون سماعات الرأس في المنزل أن يلاحظوا ميزة مهمة يمكن أن تنقذهم من الكوارث.

يمكن أن تساعدك ميزة الإشعارات الصوتية الأقل شهرة في سماع إنذارات الحريق حتى إذا كنت تستمع إلى موسيقى صاخبة.

قالت جوجل على موقعها الإلكتروني: "تساعدك الإشعارات الصوتية على معرفة ما يحدث في منزلك.

"عند تشغيل الإشعارات الصوتية، سيتحقق هاتفك دائمًا من الأصوات التي تريد إشعارات بشأنها ، مثل عندما يصدر إنذار دخان أو يرن جرس الباب."

للوصول إلى الميزة افتح جهاز أندرويد الخاص بك وانتقل إلى تطبيق الإعدادات.

انقر على "إمكانية الوصول" ثم "إعلامات صوتية".

يمكنك بعد ذلك النقر فوق "فتح إشعارات الصوت" ثم الوصول إلى "الإعدادات".

انقر على "التنبيهات الصوتية نشطة"، ومن المفترض أن يؤدي هذا إلى تشغيل الميزة.

والإشعارات الصوتية مثبتة بالفعل على هواتف بكسل وهواتف أندرويد أخرى."

إذا كنت تواجه صعوبة في الوصول إلى الميزة، فقد تحتاج إلى تنزيل "كتابة مباشرة" وإشعارات صوتية على جوجل بلاي.

بالإضافة إلى إنذارات الحريق، تتيح لك الميزة أيضًا اكتشاف صفارات الإنذار والصراخ وأصوات الأطفال وخواتم أجراس الباب والقرع ونباح الكلاب وأصوات الأجهزة والمياه ورنين الهواتف الأرضية.

هذا يعني أنه يمكن أن ينبهك إلى الضوضاء والخطر المحتمل داخل المنزل وخارجه.





يمكنك اختيار طريقة إخطارك

ارجع إلى "فتح إشعارات الصوت" وانقر على "الإعدادات".

انقر على "تفضيلات الإعلام" واختر كيف يتم إخطارك.

يمكنك الاختيار بين "اهتزاز" و "وميض الضوء" و "تنبيه على الساعات المتصلة".