شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا حدث للنجوم المفقودة في قلب مجرة درب التبانة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الملاحظات التي أجراها مرصد كيك في هاواي أن النجوم التي تدور حول الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة تفتقد بشكل غامض إلى رفقائها الثنائيين.

غالبًا ما تأتي النجوم بمضاعفات في جوار شمسنا، حيث تبلغ نسبة أنظمة النجوم الثنائية 70٪ ، مما يعني أنه من بين كل 100 نجمة ، يوجد 70 في الأنظمة الثنائية، بالنسبة للنجوم الضخمة، يكون هذا الجزء أعلى ، حيث تأتي جميعها تقريبًا في شكل ثنائيات أو ثلاثة توائم، لكن في مركز مجرتنا درب التبانة قصة مختلفة.

قام فريق بقيادة ديفين تشو من جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس ، بتحليل 10 سنوات من الملاحظات التي تعقب 28 نجمًا يدورون حول الثقب الأسود المركزي الهائل في مجرتنا، والمعروف باسم القوس A * وتبلغ كتلته 4.1 مليون ضعف كتلة الثقب الأسود، جميع النجوم تدور في غضون شهر ضوئي واحد (480 مليار ميل ، أو 777 مليار كيلومتر) من الثقب الأسود.

ستة عشر من هذه النجوم المسماة "S-stars" - التي سميت على اسم الثقب الأسود - صغيرة جدًا (أقل من ستة ملايين سنة) وهي أكبر بعشرات المرات من شمسنا، وفقاً لموقع space.

كان فريق تشو يبحث عن ثنائيات طيفية، في بعض الأحيان ، لا تستطيع حتى أفضل التلسكوبات لدينا حل النظام الثنائي إلى نجمين فرديين، في مثل هذه الحالات ، فإن الطريقة الوحيدة لتمييز المكونات هي النظر إلى طيفها المشترك ومراقبة تحول دوبلر في الضوء الناجم عن دوران النجوم حول بعضها البعض.

ومع ذلك، وجد فريق Chu أنه لا يوجد أي من النجوم S هو ثنائيات - فجميعهم منفردين، مما يربك التوقعات بأن النجوم الضخمة عادة ما تتشكل في أنظمة ثنائية أو حتى ثلاثية، ومن خلال ملاحظاتهم ، تمكن تشو وزملاؤه من وضع حد أعلى لجزء الثنائيات حول القوس A * على أنه 47٪ على الأكثر، وهو أقل بكثير مما هو عليه في محيطنا الشمسي.

قال تشو: "هذا الاختلاف يتحدث عن البيئة المثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق لمركز مجرتنا ؛ نحن لا نتعامل مع بيئة طبيعية هنا".

بافتراض أن هذه النجوم الضخمة تشكلت كثنائيات ، فماذا حدث لرفاقها؟ أحد الاحتمالات هو أن الجاذبية الهائلة للثقب الأسود كانت قادرة على تقسيم الأنظمة الثنائية، مما أدى إلى طرد أحد النجوم خارج المجرة تمامًا، ويدعم هذه الفرضية ما يسمى بالنجوم فائقة السرعة التي لاحظها علماء الفلك وهي تتسابق خارج المجرة بسرعة تزيد عن مليون ميل في الساعة (1.6 مليون كيلومتر في الساعة).

الاحتمال الآخر هو أن جاذبية الثقب الأسود عطلت الأنظمة الثنائية بما يكفي لتصطدم أزواج من النجوم وتندمج، سيتجدد النجم المندمج ، ويظهر أصغر بكثير مما هو عليه بالفعل ، مما قد يساعد في تفسير سبب وجود النجوم التي تبدو صغيرة جدًا في بيئة من غير المحتمل أن تكون قد تشكلت فيها.