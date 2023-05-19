شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء الروس اختبروا تخثر الدم على متن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبر رواد الفضاء الروس على متن المحطة الفضائية الدولية تجربة في ظروف انعدام الوزن، لقياس هيماتوكريت الدم الذي من بين أمور أخرى يسمح بتحديد قابلية الدم للتخثر حسبما نقلت RT.

ويشير رائد الفضاء دميتري بيتيلين، إلى أنه لتنفيذ هذه التجربة كان على افراد الطاقم أخذ عينة دم من الاصبع وتجميعه في أنابيب شَعرية، وضعت بعد ذلك في جهاز طرد مركزي، حيث ينقسم الدم إلى البلازما وكتلة الخلايا الحمراء ويتم قياس نسبهما على متن المحطة الفضائية الدولية، وقد ارسلت النتائج إلى الأرض لتقييمهما من قبل الخبراء.

ويقول بيتيلين: "بعد انتهاء التجربة سوف توضع عينات الدم مع النفايات الأخرى في مركبة الشحن "بروجريس" التي ستحترق في الغلاف الجوي بعد انفصالها من المحطة الفضائية الدولية".