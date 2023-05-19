شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بافل دوروف ينفى تقارير عن ثغرة أمنية على تيليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى بافل دوروف تقارير عن اكتشاف ثغرة أمنية في مسنجر "تيليجرام" على أجهزة كمبيوتر من تصنيع شركة Apple.

وقال بافل دوروف، أحد مؤسسي تطبيق المراسلة هذا، إن تطبيق "تيليجرام مسنجر" لم يؤكد وجود ثغرات فيه على أجهزة الكمبيوتر macOS من تصنيع شركة Apple، وفقا لتقرير RT.

وأضاف بافل دوروف في مدونته على "تيليجرام": "زعمت الصحف الروسية أن "تيليجرام" أكّد وجود ثغرة في التطبيق على أجهزة الكمبيوتر من Apple. وهذا خطأ وعلى عكس ذلك، أوضحنا في رسالتنا أنه لا توجد ثغرة أمنية."

وأوضح دوروف أنه كان يمكن للهاكرز التحكم في الكاميرا وميكروفون الكمبيوتر عن طريق المسنجر إذا كانت لديهم بالفعل فرصة للوصول إلى جهاز الكمبيوتر هذا أو ذاك.

مع ذلك، "إذا تم اختراق الكمبيوتر بالفعل، فإن الوصول إلى الميكروفون عبر "تلجرام" هو أقل مشكلة يجب القلق بشأنها".

يذكر أنه ظهرت في وقت سابق في حساب "تيليجرام" على "تويتر" رسالة مفادها أن ثغرة Telegram لا تظهر إلا عند استخدام تطبيق macOS الذي تم تنزيله من App Store وإصابته برامج ضارة.