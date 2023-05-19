شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تطبيق شات جى بى تى مجانى لدى آيفون فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT مجاني لنظام iOS، إنه أول تطبيق رسمي للهواتف الذكية التى تعمل بنظام iOS من أبل، حيث ينضم إلى مجال مزدحم من برامج الذكاء الاصطناعي للجوّال التابعة لجهات خارجية والتي تتنافس على انتباهك ، ويستفيد الكثير منها من واجهات برمجة تطبيقات GPT-3.5 و GPT-4 التي تشغل ChatGPT كما إنه متاح فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحالي ، لكن الشركة تقول إنها ستتوسع في بلدان أخرى "في الأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير engadget.

ومن ناحية الميزات ، يبدو تطبيق OpenAI يتصرف مثل موقع ChatGPT الإلكتروني - مع إضافة إدخال صوتي باستخدام التعرف على الكلام من OpenAI.



كما يسمح بالتبديل بين نماذج اللغة القياسية و GPT-4 لمشتركي ChatGPT Plus ، بالإضافة إلى محفوظات المحادثات (تتم مزامنتها من سطح المكتب إذا قمت بتسجيل الدخول بنفس الحساب) والقدرة على تصدير البيانات وحذف المحادثات أو إعادة تسميتها. ومع ذلك فإن المكونات الإضافية التي أطلقتها الشركة مؤخرًا ، بما في ذلك الوصول المباشر إلى الويب غائبة.

ويقترح OpenAI أن مستخدمي Android لن يتركوا في الظلام لفترة طويلة ، كما وعدت الشركة قائلة "أنت التالي بالإضافة إلى ذلك ، فإن إصدار App Store مصمم حاليًا لأجهزة iPhone فقط ، لذلك يحتاج مستخدمو iPad إما إلى الالتزام بموقع ChatGPT أو استخدام تطبيق iOS الذي تمت ترقيته بشكل غريب إلى حجم الجهاز اللوحى.