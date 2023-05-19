شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث watchOS 9.5 لساعاتها الذكية.. كيفية التنزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديث iOS 16.5 اليوم (19 مايو)، وإلى جانب ذلك، قامت الشركة أيضًا بطرح تحديث watchOS 9.5، ويعد هذا هو التحديث الرئيسي الخامس لبرنامج Apple Watch، وقد أصدرت الشركة تحديث watchOS 9.4 الشهر الماضي.

ما يقدمه watchOS 9.5 مع تحديث watchOS 9.5، أضافت Apple وجه ساعة Pride Celebration الجديد إلى الساعة الذكية، وسيتوافق وجه الساعة الجديد مع سوار 2023 Pride الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وإلى جانب ذلك، يجلب تحديث نظام التشغيل أيضًا بعض إصلاحات الأخطاء إلى الجهاز القابل للارتداء.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار watchOS 9.5 هو التحديث الأخير لنظام التشغيل، حيث من المتوقع أن تكشف Apple عن watchOS 10 الشهر المقبل في مؤتمرها السنوي للمطورين - WWDC 2023.

كيفية تنزيل التحديثيمكن تنزيل watchOS 9.5 مجانًا، ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق Apple Watch على جهاز iPhone الخاص بك، ما عليك سوى فتح التطبيق والانتقال إلى عام> تحديث البرنامج.

ولتثبيت البرنامج المحدث بنجاح ، تأكد من أن Apple Watch بها حد أدنى للبطارية بنسبة 50٪ ، وأنها متصلة بشاحن، وتظل ضمن نطاق iPhone الخاص بك.