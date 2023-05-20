شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة وراء أزمة صناع المحتوى على تيك توك وولاية مونتانا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يوم واحد من توقيع حاكم مونتانا على أول حظر على مستوى الولاية على TikTok ليصبح قانونًا ، فإن الإجراء يواجه بالفعل تحديًا قانونيًا.

ويقاضى خمسة من منشئى TikTok في محاولة لمنع الحظر من العمل في ملفات المحكمة ، قال محامون يمثلون منشئي TikTok إن الحظر غير دستوري وأنه ينتهك حقوق التعديل الأول لهم كما أنهم يختلفون مع تبرير الحظر المفروض للأمن القومي في مونتانا، وفقًا لتقرير engadget.

ولا تملك مونتانا أى سلطة لسن قوانين تعزز ما تعتقد أنه يجب أن يكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو مصالح الأمن القومي، ولا يجوز لمونتانا أن تحظر منتدى كاملًا للتواصل بناءً على تصوراتها بأن بعض الكلام يتشارك من خلال هذا المنتدى ، على الرغم من حمايته من قبل التعديل الأول خطير "، تقول الدعوى. "لم يعد بإمكان مونتانا حظر سكانها من المشاهدة أو النشر على TikTok أكثر مما يمكنها حظر صحيفة وول ستريت جورنال بسبب من يملكها أو بسبب الأفكار التي تنشرها."

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ، قال المدعي العام في مونتانا ، أوستن كنودسن ، إن الطعون القانونية للحظر كانت متوقعة. وقال: "هناك بعض القضايا المهمة هنا التي أعتقد أننا ربما نحتاج إلى المحاكم الفيدرالية للتدخل والإجابة لنا هنا". "وكان ذلك جزءًا من حساباتنا في تحقيق ذلك

الدعوى القضائية هي من بين التحديات القانونية الأولى للقانون ، ومن المرجح أن تتم مراقبتها عن كثب حيث يفكر المسؤولون الفيدراليون في فرض حظر على التطبيق على مستوى البلاد. في الوقت الحالي ، من المقرر أن يدخل حظر مونتانا حيز التنفيذ في 1 يناير 2024 ، على الرغم من أن الدعاوى القضائية التي تتحدى ذلك قد تؤخر هذا الجدول الزمني، و لم تعلق TikTok نفسها على ما إذا كانت تخطط لرفع دعوى قضائية خاصة بها في مونتانا ، لكنها قالت في بيان عقب توقيع القانون إنها تخطط "للدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا".