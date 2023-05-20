شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تى فى يضيف ميزة مناظر متعددة للرياضات الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت آبل ميزة العرض المتعدد لمشاهدة الأحداث الرياضية الحية على Apple TV 4K، ويمكنك الآن مشاهدة ما يصل إلى أربع مجموعات بث مباشر لمباريات دوري كرة القدم الرئيسية وألعاب Friday Night Baseball ويعرض الاستوديو MLS 360 وMLB Big Inning.

وفى السابق، كانت خيارات العرض المتعدد لجهاز فك التشفير من Apple مقصورة على خدمات الجهات الخارجية مثل FuboTV وYouTube TV وMarch Madness، وفقا لتقرير engadget.

وبعد اختيار تطابق متوافق ، ستظهر الألعاب المباشرة الأخرى المتوفرة في الجزء السفلي من الشاشة في تطبيق Apple TV، وهناك يمكنك تخصيص ما إذا كنت تريد مشاهدة بث واحد بشكل بارز (مع تجانب آخر في نوافذ أصغر على اليمين) أو من مباراتين إلى أربع مباريات في شاشة مقسمة (بأحجام متساوية)، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك اختيار الصوت الذي تريد سماعه، بما في ذلك البث الإذاعي المنزلي لـ MLS والتغذية المنزلية أو الخارجية لمباراة Friday Night Baseball، وأخيرًا يمكنك التبديل إلى وضع ملء الشاشة بضغطه واحدة إذا تطلب البث انتباهك الكامل.