شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a وiPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولار، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone SE Plus 2020

للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

Google Pixel 7a

الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.

المعالج: Tensor G2 (5 nm)

مساحات التخزين: 128GB

نظام التشغيل: Android 13.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP

البطارية: 4385 mAh.

iPhone 14الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن: 172 جراما.

البطارية: 3279 mAh