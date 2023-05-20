شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حظر 11 شهرًا.. لعبة بابجى تعود إلى الهند من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Krafton India رسميًا عن عودة لعبة Battlegrounds Mobile India (BGMI) الشهيرة للهواتف المحمولة، وبحسب الإعلان ، ستتوفر اللعبة قريبًا للتنزيل في الهند.

وقالت الشركة: "نود أن نعرب عن تقديرنا العميق للسلطات الهندية للسماح لنا بإعادة تشغيل عمليات BattleGrounds Mobile India (BGMI)"، وأضافت "شركتنا "كرافتون" بصفتها شركة كورية جنوبية مسؤولة تلتزم بالقانون، وضعت العديد من الإجراءات لضمان الامتثال لجميع القوانين الهندية "، وذلك بحسب منشور على Instagram، معلنة عودة اللعبة.

وأضافت "يسعدنا أن نعلن أن BattleGrounds Mobile India (BGMI) ستكون متاحة للتنزيل قريبًا ، ولا يمكننا الانتظار للترحيب بك مرة أخرى في نظامنا الأساسي."

وكشفت مصادر لموقع News18 الهندي، أنه من المقرر رفع الحظر المفروض على Battlegrounds Mobile India (BGMI) لمدة ثلاثة أشهر ، مع بقاء التطبيق قيد الفحص، وستصدر وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) قريبًا أمرًا لإلغاء حظر اللعبة من متاجر التطبيقات ، لكن السلطات ستراقبها للتأكد من امتثالها لقواعد الهند.

وإذا تم الكشف عن أي أنشطة سلبية ، فقد يتم حظر التطبيق مرة أخرى. من المتوقع أن تعود اللعبة مع تغييرات مثل الحدود الزمنية والقيود المفروضة على ساعات اللعب ، وكذلك إزالة الدم من اللعبة.

ولم يكشف كرافتون عما إذا كان سيكون هناك أي قيود عند إعادة تشغيل BGMI، ومع ذلك ، قالت الشركة أن أولويتها القصوى هي ضمان سلامة واستمتاع اللاعبين، إنها تؤمن بتعزيز الألعاب المسؤولة لتنمية ثقافة ألعاب أكثر صحة حيث يمكن للاعبين الاستمتاع أثناء الاهتمام برفاهيتهم بشكل عام.

وفي 28 يوليو 2022 ، حظرت الحكومة الهندية BGMI بسبب مخاوف بشأن الخصوصية والأمان، ونتيجة لذلك ، تمت إزالة اللعبة من كل من Google Play Store و Apple App Store، وتم فرض هذا الحظر بموجب المادة 69 أ من قانون تكنولوجيا المعلومات.