شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 16.5 لهواتف أيفون.. اعرف أبرز مميزاته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث iOS 16.5 OS لمستخدمي أيفون، حيث يأتي التحديث بعد أكثر من شهر من الاختبار التجريبي، ومن المحتمل أن يكون تحديث أبل iOS 16.5 هو التحديث الرئيسي الأخير لنظام التشغيل iOS 16 قبل مؤتمر المطورين العالمي لهذا العام (WWDC) المقرر عقده في يونيو.

ومن المقرر أن تعقد أبل حدث WWDC الرئيسي لهذا العام في 5 يونيو، وكل عام في WWDC ، تعلن أبل عن آخر تحديثات البرامج مع الميزات والتغييرات الجديدة، وهذا العام ، سيشمل ذلك iOS 17 و iPadOS 17 و macOS 14 و watchOS 10 و tvOS 17.

ومن المرجح أن تعرض أبل أيضًا أول سماعة رأس Reality Pro في WWDC هذا العام، بعد العديد من التأخيرات ، ورد أن سماعة الرأس مستعدة للكشف رسميًا في WWDC ، جنبًا إلى جنب مع منصات البرامج الجديدة وأدوات المطور، وعلى جانب الأجهزة ، قد تطلق أبل إصدارًا محدثًا من MacBook Air بشاشة مقاس 15 بوصة.

فيما يلي ملاحظات الإصدار الكاملة مع تفاصيل حول إصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة والمزيد.

* خلفية احتفال برايد جديدة لشاشة القفل لتكريم مجتمع وثقافة LGBTQ +

* توفر علامة التبويب "الرياضة" في أبل News وصولاً سهلاً إلى القصص والنتائج والترتيب والمزيد للفرق والدوريات التي تتابعها. تنقلك بطاقات نقاطي وجدولتي الرياضية في أبل News مباشرةً إلى صفحات الألعاب حيث يمكنك العثور على تفاصيل إضافية حول ألعاب معينة. (أبل News ليست في الهند ، لذلك لن تكون هذه الميزة متاحة في البلد.)

* يعمل على إصلاح مشكلة عدم استجابة Spotlight.

* يعالج مشكلة حيث قد لا يتم تحميل المحتوى في ملفات البودكاست في CarPlay.

* يصلح مشكلة قد تؤدي إلى إعادة تعيين إعدادات Screen Time أو عدم مزامنتها عبر جميع الأجهزة

كيفية تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS16.5

يمكن لمستخدمي iPhone تحديث iPhone الخاص بهم بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج، اضغط على التثبيت الآن.