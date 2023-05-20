شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Translator يحصل على دعم لغات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن إضافة ثلاث لغات هندية جديدة في Micorosft Translator، حيث كشفت الشركة أنها أضافت لغات الكونكانية والميثيلية والسندية إلى Microsoft Translator، وإلى جانب ذلك، سيدعم Microsoft Translator أيضًا السنهالية، اللغة الرسمية لسريلانكا.

ويدعم Microsoft Translator الآن 16 لغة هندية: بما في ذلك الأسامية والبنغالية والغوجاراتية والهندية والكانادية والكونكانية والميثيلية والمالايالامية والماراثية والنيبالية والأودية والبنجابية والسندية والتاميلية والتيلجو والأردية.

كيف يساعد تطبيق Microsoft Translator المستخدمين

يساعد تطبيق Microsoft Translator المستخدمين في تفسير المحادثات في الوقت الفعلي والقوائم وعلامات الشوارع ومواقع الويب والمستندات، ويمكن استخدام Microsoft Translator عبر Windows و iOS و Android والويب.

ويمكن للمستخدمين ترجمة نصوص Konkani و Maithili و Sindhi و Sinhala ، المدعومة بأكثر من 125 لغة ، لتطبيقاتهم ومواقعهم على الويب ومهام سير العمل والأدوات الخاصة بهم باستخدام Azure Cognitive Services Translator.

ويمكن للشركات أيضًا الاستفادة من دعم متعدد اللغات مثل ترجمة المحتوى الإلكتروني ، وكتالوجات منتجات التجارة الإلكترونية ، ووثائق المنتج ، والاتصال الداخلي ، من بين أمور أخرى.

وقال راجيف كومار ، العضو المنتدب - مايكروسوفت India ، "في مايكروسوفت ، نحن ملتزمون بتمكين كل فرد ومنظمة على هذا الكوكب ، وينعكس هذا الالتزام في محاولتنا لتوسيع نطاق التكنولوجيا والشمول من خلال اللغة كوسيط.

ويسعدنا أن نعلن أننا نعمل على توسيع قدراتنا اللغوية لتشمل المايثيلية والكونكانية والسندية والسنهالية. نحتفل وندعم تنوع اللغة والثقافة في الهند باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لتمكين نمو الهند ، من خلال جعل الوصول إلى التكنولوجيا منتشرًا. "

واستخدمت مايكروسوفت الشبكات العصبية العميقة لإنشاء نماذج لغوية للترجمة والتحويل الصوتي للغات الهندية المعقدة، وتتمتع هذه الشبكات العصبية العميقة بالقدرة على تمييز الفروق اللغوية الدقيقة ، بما في ذلك الجنس (المؤنث والمذكر والحيادي) ومستويات الأدب (العامية والعرضية والمكتوبة والرسمية) وأنواع الكلمات (فعل ، اسم ، صفة).

وتعمل مايكروسوفت باستمرار على تحسين نماذج الترجمة الخاصة بها لتتماشى مع التطورات التكنولوجية وأنماط الاستخدام وإصدار إصدارات تمت ترقيتها للمستخدمين بطريقة شفافة.