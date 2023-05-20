شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحظر على موظفيها استخدام ChatGPT.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد Samsung، وGoldman Sachs، وJP Morgan، وعدد قليل من الشركات الأخرى حظرت أبل استخدام ChatGPT وروبوتات محادثة الذكاء الاصطناعي المماثلة مثل Bard وBing، بين موظفيها، حيث تخطط الشركة العملاقة لتطوير تقنية مماثلة.

وبحسب التقارير فإن أبل قلقة من أن الموظفين الذين يستخدمون برامج معينة قد يكشفون عن طريق الخطأ معلومات سرية، وتقارير وول ستريت جورنال، نقلاً عن وثيقة وأشخاص على دراية بالموضوع، وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركة موظفيها بعدم استخدام Microsoft's Copilot، وهي أداة تعمل على أتمتة كتابة رمز البرنامج، وفقًا لنفس المستند.

هناك قلق متزايد بشأن كيفية استخدام ChatGPT وروبوتات الدردشة الأخرى لبيانات مستخدميها ، والتي تبلغ حوالي مائة مليون ، لتدريب الذكاء الاصطناعي، وفي مارس ، قام OpenAI بإيقاف ChatGPT مؤقتًا بسبب خطأ سمح لبعض المستخدمين برؤية العناوين من محفوظات الدردشة الخاصة بمستخدم آخر.

وبعد فترة وجيزة من الحظر في إيطاليا وزيادة الشكوك حول إرشادات خصوصية البيانات الخاصة بها ، قدمت OpenAI خيارًا للمستخدمين لتعطيل سجل الدردشة ، مما منع نموذج الذكاء الاصطناعي من التدريب على تلك البيانات، ومع ذلك ، لا يبدو هذا سببًا جيدًا بما يكفي لشركة أبل والشركات الأخرى للسماح لموظفيها باستخدام روبوتات الدردشة AI.

ونظرًا لمخاطر الأمان، منعت Samsung أيضًا موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، وجاء القرار بعد أن قام بعض الموظفين بتغذية شفرة المصدر إلى ChatGPT للحصول على المساعدة، ويُقال إن Samsung تعمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية ، ويجب على الموظفين عدم مشاركة المعلومات المتعلقة بالشركة أو البيانات الشخصية مع أي من روبوتات الدردشة التابعة لجهات خارجية.

ونصحت أمازون مهندسيها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الداخلية للشركة بدلاً من ChatGPT للمساعدة في الترميز.

ويقال أيضًا أن شركة أبل تطور نماذجها اللغوية الكبيرة ، كما يقترح أشخاصًا على دراية بالموضوع، ويقود John Giannandrea، موظف سابق في Google، جهود أبل للذكاء الاصطناعي بصفته نائب رئيس أول يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي Tim Cook.

وخلال مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة أبل مع المحللين، أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي، عن مخاوفه بشأن التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقال كوك: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن تكون متعمدًا ومدروسًا في كيفية التعامل مع هذه الأشياء". قال كوك: "هناك عدد من القضايا التي يجب فرزها كما يتم الحديث عنها في عدد من الأماكن المختلفة ، ولكن من المؤكد أن الإمكانات مثيرة جدًا للاهتمام".