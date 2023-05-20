شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية استخدام ميزات تعديل الـ Reels الجديدة في إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة مشاركة الصور والفيديو المملوكة لميتا "إنستجرام" في طرح أدوات تحرير جديدة لـ Reels، وهذا يشمل التقسيم والاستبدال والسرعة، حيث تسمح الميزات للمستخدمين بتحرير Reels الخاصة بهم بشكل أفضل على النظام الأساسي ونشرها دون مغادرة التطبيق أو استخدام أي تطبيقات أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية.





ماذا تعني أدوات تحرير Reels انستجرام الجديدة:أدوات تحرير الReels الثلاثة واضحة ومباشرة وتعمل تمامًا وفقًا لاسمها:

Split / تقسيم: تتيح هذه الأداة للمستخدمين تقسيم مقطع فيديو إلى قسمين وتعديل كلا المقاطع بشكل منفصل حسب حاجتهم.

Replace /استبدال: تتيح هذه الأداة للمستخدمين تبديل مقطع فيديو بمقطع آخر دون تغيير الخط الزمني أو ترتيب المقاطع الأخرى أثناء التحرير، وهذا أيضًا يحافظ على العناصر الأخرى مثل التأثيرات والصوت دون تغيير.

Speed/ السرعة: تسمح هذه الأداة ، كما يوحي الاسم ، للمستخدمين بتغيير سرعة مقطع الفيديو. يحصل المستخدمون على خيار إما زيادة أو تقليل سرعة مقطع الفيديو.

كيفية استخدام أدوات التحرير الجديدة على انستجرام- قم بتحديث وفتح تطبيق انستجرام على هاتفك

- اضغط على أيقونة "+" من الشريط السفلي وانتقل إلى خيار Reels

- هنا حدد ملف فيديو مسجل مسبقًا من التخزين المحلي أو سجل مقطع فيديو جديدًا لنشره كReels

- بمجرد الانتهاء من ذلك ، انقر فوق الزر تحرير ، ثم ابحث عن أحد هذه الخيارات.

- اختر الشخص الذي تريد استخدامه واضغط عليه

- قم بإجراء التغييرات واضغط على السهم إلى الأمام لنشر البكرة.

- لاحظ أن أدوات التحرير الجديدة في انستجرام Reels يتم طرحها تدريجيًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.