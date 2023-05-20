شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لمساعدة ذوي الهمم.. كيف ستساعد المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر
وضع الأسئلة والأجوبة للصور الجديد من Lookoutأطلقت جوجل تطبيق Lookout في عام 2019 وتم تصميم التطبيق لمجتمع المكفوفين وضعاف البصر، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على القيام بمهام مثل فرز البريد، وقالت جوجل إنه يتم إطلاق ميزة جديدة تسمى "سؤال وجواب الصورة" في Lookout لمجموعة مختارة من الأشخاص.
ويمكن للميزة معالجة الصورة وتقديم وصف لها. ثم يمكن للأشخاص استخدام أصواتهم أو الكتابة لطرح الأسئلة للحصول على فهم تفصيلي لما هو موجود في الصورة.
أماكن يسهل الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة على خرائط جوجلكما ستحدد جوجل الآن المدخل الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة من خلال رمز الكرسي المتحرك على خرائط جوجل، وستساعد هذه الميزة الأشخاص على معرفة ما إذا كان المكان الذي سيذهبون إليه به مدخل خالي من الدرجات قبل ذهابهم.
Live Caption لمزيد من الأشخاص
يتضمن ذلك مربع تسميات توضيحية جديدًا يعمل على تحسين تجربة Live Caption على أجهزة Android اللوحية، كما أن ميزة Live Caption للمكالمات التي تتيح للمستخدمين إعادة كتابة الردود أثناء المكالمات وقراءة الاستجابة بصوت عالٍ للمتصل الآخر يتم الآن طرحها على هواتف Pixel الذكية ، بما في ذلك Pixel 4 و 5 ، وعدد قليل من أجهزة Android مثل هواتف Samsung Galaxy المختارة .
وستحصل الميزة أيضًا على دعم للغات الفرنسية والإيطالية والألمانية.
تحديثات إمكانية الوصول على Wear OS 4في وقت لاحق من هذا العام ، ستقدم جوجل Wear OS 4 مع تجربة جديدة لتحويل النص إلى كلام "أسرع وأكثر موثوقية." طرحت الشركة مؤخرًا وضعين جديدين للصوت والعرض لتحسين تخصيص الساعة.
تحسين إمكانية الوصول على متصفح Chromeسيكتشف جوجل Chrome الآن الأخطاء الإملائية في عناوين URL ويقترح مواقع الويب بناءً على التصحيحات. هذه الميزة متاحة على سطح مكتب Chrome وسيتم طرحها على الهاتف المحمول في الأشهر المقبلة، وقالت جوجل: "يزيد هذا من إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة ، ومتعلمي اللغة ، وأي شخص يرتكب أخطاء إملائية من خلال تسهيل الوصول إلى مواقع الويب التي تمت زيارتها سابقًا على الرغم من الأخطاء الإملائية".
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