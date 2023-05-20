شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لمساعدة ذوي الهمم.. كيف ستساعد المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن تحديثات إمكانية الوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتى تستهدف ذوي الهمم للعديد من التطبيقات بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، حيث يتضمن ذلك ميزة تستخدم نموذج اللغة المرئية لوصف الصور بدون نص بديل في Lookout ، وتجربة أفضل لتحويل النص إلى كلام والتي ستأتي إلى Wear OS 4 وتوسيع Live Caption على Android.





وضع الأسئلة والأجوبة للصور الجديد من Lookoutأطلقت جوجل تطبيق Lookout في عام 2019 وتم تصميم التطبيق لمجتمع المكفوفين وضعاف البصر، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على القيام بمهام مثل فرز البريد، وقالت جوجل إنه يتم إطلاق ميزة جديدة تسمى "سؤال وجواب الصورة" في Lookout لمجموعة مختارة من الأشخاص.

ويمكن للميزة معالجة الصورة وتقديم وصف لها. ثم يمكن للأشخاص استخدام أصواتهم أو الكتابة لطرح الأسئلة للحصول على فهم تفصيلي لما هو موجود في الصورة.







Live Caption لمزيد من الأشخاص وعلاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين العثور على مزيد من المعلومات ، مثل المقاعد التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة أو مواقف السيارات أو الحمامات ، في علامة التبويب "حول" حتى تتمكن من التخطيط للزيارات بثقة، وتتيح خرائط جوجل أيضًا للمستخدمين إضافة معلومات الوصول المفقودة إلى القائمة.تستخدم ميزة Live Caption AI لإنشاء تسميات توضيحية في الوقت الفعلي لأي شيء ، بما في ذلك مقاطع الفيديو ، التي لها صوت ويتم تشغيلها على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء استخدام جوجل Chrome، وستطرح جوجل قريبًا تحديثات "لتوسيع توفر Live Caption لمزيد من أجهزة Android والأشخاص."Live Caption لمزيد من الأشخاص يتضمن ذلك مربع تسميات توضيحية جديدًا يعمل على تحسين تجربة Live Caption على أجهزة Android اللوحية، كما أن ميزة Live Caption للمكالمات التي تتيح للمستخدمين إعادة كتابة الردود أثناء المكالمات وقراءة الاستجابة بصوت عالٍ للمتصل الآخر يتم الآن طرحها على هواتف Pixel الذكية ، بما في ذلك Pixel 4 و 5 ، وعدد قليل من أجهزة Android مثل هواتف Samsung Galaxy المختارة .

أماكن يسهل الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة على خرائط جوجلكما ستحدد جوجل الآن المدخل الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة من خلال رمز الكرسي المتحرك على خرائط جوجل، وستساعد هذه الميزة الأشخاص على معرفة ما إذا كان المكان الذي سيذهبون إليه به مدخل خالي من الدرجات قبل ذهابهم.

وستحصل الميزة أيضًا على دعم للغات الفرنسية والإيطالية والألمانية.





تحديثات إمكانية الوصول على Wear OS 4في وقت لاحق من هذا العام ، ستقدم جوجل Wear OS 4 مع تجربة جديدة لتحويل النص إلى كلام "أسرع وأكثر موثوقية." طرحت الشركة مؤخرًا وضعين جديدين للصوت والعرض لتحسين تخصيص الساعة.





تحسين إمكانية الوصول على متصفح Chromeسيكتشف جوجل Chrome الآن الأخطاء الإملائية في عناوين URL ويقترح مواقع الويب بناءً على التصحيحات. هذه الميزة متاحة على سطح مكتب Chrome وسيتم طرحها على الهاتف المحمول في الأشهر المقبلة، وقالت جوجل: "يزيد هذا من إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة ، ومتعلمي اللغة ، وأي شخص يرتكب أخطاء إملائية من خلال تسهيل الوصول إلى مواقع الويب التي تمت زيارتها سابقًا على الرغم من الأخطاء الإملائية".