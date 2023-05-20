شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لعقد مؤتمر WWDC في 5 يونيو .. اعرف أبرز المنتجات المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مؤتمر مطوري أبل ، WWDC في 5 يونيو، وفي نفس اليوم، حددت أبل "حدثًا خاصًا" مع كلمة رئيسية مدتها ساعتان، حيث من المفترض أن يشهد "الحدث الخاص في Apple Park" الذي يستمر طوال اليوم إعلانات عن أنظمة iOS و macOS المعتادة وغيرها من التحديثات القادمة إلى منتجات أبل، وقد يشهد أيضًا بعض الإعلانات المرتقبة للغاية ، بما في ذلك أول سماعة رأس للواقع المختلط للشركة.

وعلى الرغم من أن أبل لم تؤكد أي شيء رسميًا ، فمن الممكن أن يكون هذا متعلقًا بـ xrOS، منصة البرامج التي سيتم استخدامها لتشغيل سماعات الواقع المختلط ، وكذلك سماعات الرأس نفسها، وفقًا للتقارير الأخيرة، من المتوقع أن يتم طرح سماعة الرأس لأول مرة في يونيو في مؤتمر المطورين.

ويمكن للمطورين التسجيل لتسجيل الوصول يوم الأحد لحضور الحدث ، على أن تُقام الكلمة الافتتاحية في اليوم التالي يوم الاثنين 5 يونيو، حيث أن الكلمة الرئيسية ، التي تبدأ في الساعة 10 صباحًا ، هي مجرد بداية أحداث اليوم، وبعد الكلمة الرئيسية، ستستضيف أبل أيضًا منصة حالة الاتحاد ، حيث سيتم مشاركة المزيد من المعلومات المتعلقة بإعلانات اليوم.

وللمطورين الضيوف، تتوفر جولة في المبنى الرئيسي في أبل Park ، والمعروفة باسم "The Ring" ، ويمكن الاشتراك فيها، وفي ليلة الإثنين، ستقام الكلمة الرئيسية لجوائز أبل Design Awards التقليدية ، يليها نشاط أمسي خاص غامض في Caffè Macs.

ويوم الثلاثاء، ستُعقد جلسات خاصة في مركز مطوري أبل ، وهي مساحة مخصصة للمطورين افتتحت العام الماضي، وعلى الرغم من أن أبل لم تكشف عما سيتم مناقشته خلال هذه الجلسات ، إلا أنها أشارت إلى أن المساحة محدودة.





ما يمكن توقعه في WWDC 2023حدث WWDC السنوي لشركة أبل هو المكان الذي يتم فيه الكشف عن آخر تحديثات البرامج ، بما في ذلك iOS 17 وiPadOS 17 و macOS 14 و watchOS 10 وtvOS 17 ، إلى جانب الميزات والتغييرات الجديدة، وهذا العام، من المتوقع أن يشهد الحدث ظهور أول سماعة رأس Reality Pro من أبل. سيتزامن إطلاق سماعة الرأس مع منصات البرامج الجديدة وأدوات المطور.

علاوة على ذلك، تعمل أبل على إصدار أكبر بحجم 15 بوصة من MacBook Air ، والذي يمكن الإعلان عنه أيضًا في WWDC.