تكنولوجيا: صور رسمية لجهاز iQOO Pad اللوحي قبل الإعلان الرسمي في 23 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في 23 من مايو لكشف النقاب عن جهاز iQOO Pad اللوحي، ولقد شاركت iQOO صور رسمية توضح تصميم الجهاز اللوحي.

تستعد علامة iQOO للمنافسة بإصدارها الأول من الأجهزة اللوحية قريباً، ولقد قدمت الصور الرسمية الخاصة بهذا الإصدار بعض من التفاصيل حول مواصفات iQOO Pad.

ويأتي جهاز iQOO Pad بتصميم يحاكي أجهزة OnePlus Pad/Vivo Pad2 الجديدة، كما تقدم الشركة الجهاز اللوحي باللون الأسود، ويظهر الجهاز في الصور الرسمية بغطاء باللون الرمادي.

ولقد أكدت iQOO على خططها لدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التي تقدم للمرة الأولى في أحد إصدارات الأجهزة اللوحية.

أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت وصولاً إلى 512 جيجا بايت في أعلى نموذج.

ويتميز جهاز iQOO اللوحي بدقة عرض 2360 في 1640 بيكسل، كما يدعم قلم iQOO Pencil، وحافظة لوحة مفاتيح.

وتضم زاوية الغطاء الخلفي للجهاز اللوحي نتوء واضح للكاميرة بتصميم دائري، على أن تتميز الكاميرات بعدسات “ASPH”.

يذكر أن iQOO تكشف في الحدث المرتقب عن سلسلة Neo8، وإصدار جديد من سماعة Air Pro اللاسلكية مع جهاز الشركة اللوحي الأول iQOO Pad، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن منتجات الشركة القادمة خلال الحدث.

المصدر

اعلان





