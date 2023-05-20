تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Vivo V29 Lite قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف Vivo V29 Lite الذي يأتي برقاقة Snapdragon 695، ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد شركة Vivo لإطلاق سلسلة هواتف V29 في شهر يونيو المقبل، ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة تفاصيل مواصفات إصدار Lite من السلسلة القادمة.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Vivo V29 Lite يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+ أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويأتي الهاتف بأبعاد 20:9.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 695، التي تتضمن كرت الشاشة Adreno، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما تدعم الشركة هاتف Vivo V29 Lite بنظام تشغيل Android 13، ويدعم شرائح 5G و4G LTE، و Wi-Fi، والبلوتوث، على أن يضم منفذ USB C.

ويضم هاتف V29 Lite بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومن المتوقع أن يتراوح سعر Vivo V29 Lite من 300 إلى 350 دولار.

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