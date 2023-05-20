شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريحات جديدة داخل فيس بوك.. هذا ما قالته الشركة للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة ميتا ، قالت لموظفيها أن الجولة التالية من عمليات التسريح ستبدأ الأسبوع المقبل، ووفقًا لأحد التقارير ، أعلن المسؤولون التنفيذيون في الشركة عن الاستغناء عن الوظائف في جلسة أسئلة وأجوبة، ونقلاً عن تسجيل لاجتماع على مستوى الشركة ، ذكر تقرير صادر عن شركة Vox أن نيك كليج ، رئيس الشؤون العالمية في الشركة ، قال للموظفين "إنه وقت قلق كبير وعدم يقين" وأن "الموجة الثالثة ستحدث الأسبوع المقبل".

مضيفا أن "هذا يؤثر على كل فرد في فرق الأعمال التجارية ، بما في ذلك في مؤسساتي"، وقال كليج :"إنه مجرد وقت قلق كبير وعدم يقين. ... أتمنى أن يكون لدي طريقة سهلة لتوفير العزاء أو الراحة، إنه غير مؤكد، وفي الواقع ، لقد زاد إعجابي حقًا بالطريقة التي يظهر بها الجميع - على الرغم من عدم اليقين هذا - فقط مثل هذه المرونة والاحتراف".



إعلان تسريح العمال وأشار كليج إلى أن الجولة التالية من عمليات التسريح ستتبع عملية مماثلة للتسريحات في أبريل ، حيث تم إلغاء 4000 دور من أقسام متعددة، وفي اليوم الذي تبدأ فيه عمليات التسريح ، ستنشر الشركة ملاحظة للموظفين بها تفاصيل حول العملية والفرق التي ستتأثر، وسيتم إخطار الأشخاص الذين سيتأثرون وستطلب الشركة من جميع الموظفين "الذين تسمح وظيفتهم" بالعمل من المنزل ، كما نُقل عن كليج قوله.إعلان تسريح العمال أعلن مارك زوكربيرج في وقت سابق أن جولة أخرى من تسريحات العمال ستبدأ في مايو ، ومع ذلك ، لم يتم تأكيد التوقيت الدقيق لتسريح العمال، لكن من المتوقع أن تؤثر التخفيضات الأخيرة في الوظائف على أقسام الأعمال في Meta وأن تؤثر على آلاف الموظفين.

وفي مارس ، أعلن زوكربيرج أن الشركة كانت تتطلع إلى تسريح 10000 موظف بعد أن ألغت 11000 وظيفة في نوفمبر من العام الماضي، في أبريل ، خفضت الشركة القوة العاملة بحوالي 4000 وظيفة من بين 10000 وظيفة مخطط لها، و هذا يعني أنه من المحتمل أن تتأثر جميع المواقع البالغ عددها 6000 (أو جزء منها) في هذه الجولة.