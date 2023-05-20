تكنولوجيا: شركة Meta تطور شريحة للذكاء الإصطناعي لدعم Metaverse

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Meta لتطوير رؤية جديدة في العالم الإفتراضي مع Metaverse، ولتنفيذ رؤية الشركة بكفاءة بدأت الشركة في العمل على تطوير شريحة لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

تتجه العديد من الشركات إلى تطوير المنتجات والخدمات والأجهزة التي ترتكز على تقنيية الذكاء الإصطناعي برؤية جديدة، وتعد شركة Meta من أولى الشركات المنافسة في هذا المجال مع تطوير عالم Metaverse الإفتراضي التي يرتكز بشكل كبير على تقنية الذكاء الإصطناعي.

ومع إنتقال تقنية الذكاء الإصطناعي إلى مستوى جديد في الفترة الأخيرة، إرتفع الطلب على الشرائح المخصصة لدعم هذه التقنية، إلا أن شركة Meta إتجهت لتطوير الرقاقة الخاصة بالشركة لدعم هذه التقنية.

ومن المقرر أن تتيح الرقاقة التي تعمل على تطويرها Meta على دعم الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن تتميز رقاقة Meta للذكاء الإصطناعي بكفاءة وقوة أكبر في الآداء لمواكبة التطور السريع لهذه التقنية.

وتعرف شريحة Meta بعلامة MTIA التجارية في الوقت الراهن، وهو إختصار لعبارة “واجهة Meta لتدريب التعلم الآلي” وهي شريحة أقوى من الشرائح التقليدية للذكاء الإصطناعي.

ومن المتوقع أن تدعم شريحة MTIA الشركة في تطوير أجهزة وخدمات ترتكز على آداء أكثر تعقيد للذكاء الإصطناعي لمعالجة مهام مثل اللغة الطبيعية، أو التعلم الآلي.

أيضاً يمكن لرقاقة MTIA أن تدعم الشركة في تنفيذ رؤيتها في تطوير عالم metaverse الإفتراضي مع خدمات ومنتجات بدعم أفضل من تقنية الذكاء الإصطناعي.

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