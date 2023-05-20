تكنولوجيا: نظام HarmonyOS من هواوي سيعمل على تشغيل سيارات فولكس فاجن في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمصادر Financial Times، تجري شركة فولكس فاجن محادثات مع شركة هواوي لجلب نظام HarmonyOS إلى سياراتها في الصين.

ونظراً لتفضيل المستهلكين الصينيين للتكنولوجيا المحلية بالاضافة إلى مشاكل نظام فولكس فاجن، فمن المنطقي أكثر لشركة فولكس فاجن أن تسعى للشراكة مع هواوي.

ومن المثير للاهتمام أن أحد المصادر يقول أن فولكس فاجن لم تقصر خياراتها على هواوي فقط. فبحسب ما ورد، تبحث شركة صناعة السيارات الألمانية عن شريك طويل الأجل في الصين بشكل عام، ولكن يبدو أن شركة هواوي تتصدر القائمة بدفعها نحو نظام HarmonyOS الخاص بها.

غالبًا ما يُنظر إلى نظام فولكس فاجن على أنه متأخر مقارنة بمنافسي السيارات الكهربائية الأخرى، خاصة في الصين، حيث يزدهر سوق السيارات الكهربائية وتعتبر المنافسة شرسة.

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