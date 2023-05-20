شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Samsung لا تخطط لاستبدال محرك البحث Google على هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير أن شركة Samsung Electronics لا تخطط لتغيير محرك البحث على هواتفها الذكية، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة تنوي استبدال Google بمحرك Bing من Microsoft حسبما نقلت CNBC.

ووفقاً لصحيفة Wall Street Journal، علقت Samsung مراجعة داخلية لاستكشاف إمكانية استبدال Google بـBing فيما يتعلق بتطبيقها لتصفح الإنترنت.

وتعتمد Google في جزء كبير من إيراداتها على استخدام الهواتف الذكية لمحركها للبحث.

ووفقاً لتقرير لـ New York Times، فإن Google تحقق إيرادات سنوية بحوالي 3 مليارات دولار من تعاقدها مع Samsung.

وكانت المرة الأولى التي تم الكشف فيها عن خطة Samsung في أبريل الماضي وهو ما ضغط على سهم Google.

وتوقع الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لـMicrosoft بيل جيتس تراجع أرباح Google من محركها للبحث في المستقبل بسبب التحرك السريع لـMicrosoft في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت Microsoft كشفت عن إصدار معاينة لتطبيق بينج وايدج المدعومين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ChatGPT على الهواتف العاملة بنظام iOS وAndroid.