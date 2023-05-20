تكنولوجيا: إطلاق أجهزة الحواسب المصغرة Minisforum UM790 و UM780 Pro مع وحدات المعالجة AMD Phoenix

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Minisforum عن جهازي كومبيوتر مصغرين جديدين مدعومين بوحدات AMD Phoenix APU. تم الترويج لـ Minisforum UM 780 Pro و UM 790 كأقوى أجهزة حواسب مصغرة للشركة حتى الآن. وتأتي الاجهزة مدعومة بأحدث وحدات المعالجة المسرعة Ryzen 7040 Phoenix من AMD وستقدم أداءً أسرع في وقت فعال.

تم إصدار بعض التفاصيل الأساسية لأجهزة الحواسب المصغرة الجديدة من Minisforum. فستعتمد الاجهزة شرائح Ryzen 9 7940H / HS و Ryzen 7 7840H / HS. وستحتوي المعالجات على ما يصل إلى 8 أنوية من نوع Zen 4 و 16 مؤشر ترابط وساعات استجابة تصل إلى 5.2 جيجاهرتز.

تحتوي الاجهزة أيضًا على معالج Radeon 780M مدمج وفعال مع معالج رسومات RDNA 3. تدعم أحدث أجهزة الحواسب المصغرة ذاكرة DDR5-5600 ثنائية القناة.

كما قد طبقت النماذج حل التبريد النشط من Minisforum. هذا جزء من نظام تبريد الموجة الباردة لوحدة المعالجة والذاكرة. ومن حيث التصميم، تتميز أجهزة الحواسب الجديدة بتصميم معدني أنيق مع فتحات للعادم على الجانبين والظهر.

تشمل المنافذ المتوفرة للجهازين منفذ USB4 (من النوع C) ومنفذ USB 3.2 Gen 2 (النوع A) ومنفذ LAN (2.5GbE) مع بطاقة Killer Wireless و HDMI.

تحتوي أجهزة الحواسب الصغيرة أيضًا على موصل طاقة 19 فولت تيار مستمر. وتدعم منافذ USB4 الشحن بقوة 100 واط ويمكنها استيعاب ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد.

يأتي Minisforum UM780 Pro بسعر 3999 يوان (حوالي 550 دولارًا أمريكيًا) للإصدار الأساسي ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا إلى حوالي 400 دولار بحلول عام 2024. وهو متاح للطلب المسبق بسعر مخفض للعملاء المقيمين في الصين.

من المفترض ان تظهر تفاصيل أخرى قريبًا عن التوافر والأسعار للأسواق الأخرى.

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