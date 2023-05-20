شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spacetop "كمبيوتر محمول بتقنية الواقع المعزز" للعمل عن بُعد أثناء التنقل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة Sightful للتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر منتجها الأول Spacetop وهو عبارة عن علامات تبويب "كمبيوتر محمول للواقع المعزز" بدون شاشة وتعرض عبر شاشة افتراضية 100 بوصة، والكمبيوتر المحمول إذا كان يمكنك تسميته - هو سطح أجهزة ولوحة مفاتيح كاملة الحجم بزوج من نظارات NReal المخصصة، و تظهر علامات تبويب مشروع النظارات مباشرة أمام أي شيء ينظر إليه المستخدم بينما يظل غير مرئي لأي شخص آخر.

من ناحية المواصفات ، يعمل Spacetop على تشغيل Snapdragon 865 مقترنًا بوحدة معالجة رسومات Adreno 650 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت ، مما يضعه في نفس الفئة مثل بعض الهواتف الذكية القادرة بالفعل على قيادة نظارات الواقع المعزز، ومع ذلك فهو ليس بحجم الهاتف الذكي حيث يبلغ ارتفاعه 1.57 بوصة ، وعرضه 10.47 بوصة ، وعمقه 8.8 بوصة ، ويزن 3.3 أرطال ، وهو نفس الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفقا لتقرير engadget.

ومن الواضح أن شركة Sightful تسعى لتحقيق نجاح كبير في سوق العمل من المنزل أو في أي مكان. "أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي حجر الزاوية في حياتنا العملية اليومية ، ولكن التكنولوجيا لم تتطور مع العصر الحديث ، والعمل من أي مكان ، ومسائل الخصوصية ، وعقلية" محارب الطريق ".

وفي الوقت نفسه ، فإن الواقع المعزز مليء بالإمكانيات والوعد ولكن لم يتم العثور بعد على حالة الاستخدام اليومي الخاصة به ، وقال تامير برلينر ، المؤسس المشارك Sightful الذي عمل سابقًا في كل من Leap Motion و Primesense. "نحن في اللحظة المثالية لتحول نموذجي كبير في جهاز نعرفه ونحبه جميعًا."

في الوقت الحالي ، يتوفر Spacetop فقط للشراء لـ 1،000 من المستخدمين الأوائل من خلال برنامج قائم على التطبيق، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات عن التكلفة التي سيكلفك ذلك ، أو متى ستتمكن من الحصول عليها ، لكننا سنشاهد هذا المشروع باهتمام لمعرفة ما إذا كان سينجح مثلمت ينجح الكثير من الآخرين.