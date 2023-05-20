شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spacetop "كمبيوتر محمول بتقنية الواقع المعزز" للعمل عن بُعد أثناء التنقل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية المواصفات ، يعمل Spacetop على تشغيل Snapdragon 865 مقترنًا بوحدة معالجة رسومات Adreno 650 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت ، مما يضعه في نفس الفئة مثل بعض الهواتف الذكية القادرة بالفعل على قيادة نظارات الواقع المعزز، ومع ذلك فهو ليس بحجم الهاتف الذكي حيث يبلغ ارتفاعه 1.57 بوصة ، وعرضه 10.47 بوصة ، وعمقه 8.8 بوصة ، ويزن 3.3 أرطال ، وهو نفس الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفقا لتقرير engadget.
وفي الوقت نفسه ، فإن الواقع المعزز مليء بالإمكانيات والوعد ولكن لم يتم العثور بعد على حالة الاستخدام اليومي الخاصة به ، وقال تامير برلينر ، المؤسس المشارك Sightful الذي عمل سابقًا في كل من Leap Motion و Primesense. "نحن في اللحظة المثالية لتحول نموذجي كبير في جهاز نعرفه ونحبه جميعًا."
في الوقت الحالي ، يتوفر Spacetop فقط للشراء لـ 1،000 من المستخدمين الأوائل من خلال برنامج قائم على التطبيق، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات عن التكلفة التي سيكلفك ذلك ، أو متى ستتمكن من الحصول عليها ، لكننا سنشاهد هذا المشروع باهتمام لمعرفة ما إذا كان سينجح مثلمت ينجح الكثير من الآخرين.
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