شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تطور ميتا رقائق مخصصة للذكاء الاصطناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت ميتا رقائق حاسب مطورة للمساعدة في مهام الذكاء الاصطناعي ومعالجة الفيديو، وتتحدث عنها علنًا لأول مرة حسبما نقلت CNBC.

كشفت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن مشاريعها الخاصة برقائق السيليكون للمرة الأولى للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل حدث افتراضي يناقش استثمارات البنية التحتية التقنية للذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن تصميم وبناء رقائق الحاسب الخاصة بها أمر مكلف بالنسبة لأي شركة، إلا أن نائبة رئيس البنية التحتية ألكسيس بجورلين قالت لـ CNBC إن Meta تعتقد أن النتائج سوف تبرر الاستثمار.

قامت الشركة أيضًا بإصلاح تصميمات مراكز البيانات الخاصة بها للتركيز بشكل أكبر على التقنيات الموفرة للطاقة مثل التبريد السائل؛ لتقليل الحرارة الزائدة.

تُستخدم إحدى رقائق الحاسب الجديدة - معالج الفيديو Meta Scalable (MSVP) - لمعالجة ونقل الفيديو إلى المستخدمين مع تقليل متطلبات الطاقة.

المعالج الآخر هو الأول في عائلة الرقائق Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) الخاصة بالشركة والتي تهدف إلى المساعدة في مختلف المهام الخاصة بالذكاء الاصطناعي. تتعامل شريحة MTIA الجديدة على وجه التحديد مع "الاستدلال"، وهو ما يحدث عندما يقوم نموذج ذكاء اصطناعي مدرب بالفعل بالتنبؤ أو يتخذ إجراءً ما