تكنولوجيا: سامسونج تقدم الحاسب المحمول Galaxy Book3 Pro 14 مع معالج Core i7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع سلسلة Galaxy Book3 Pro 14، تقدم سامسونج مجموعة من أجهزة الحواسب المحمولة المكتبية بحجم 14 بوصة. تأتي جميع الاصدارات مع شاشة AMOLED (بحجم 14 بوصة ودقة 2880 × 1800 بكسل) بتنسيق مناسب للعمل مع نسبة ابعاد 16:10 ومساحة ألوان DCI-P3 بالكامل.

يوفر معالج Core i7-1360P أداءً كافيًا لتطبيقات الإنترنت والمكاتب، كما أنه يسمح باللعب على مستوى متواضع. يتم دعم وحدة المعالجة المركزية بواسطة ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت والتي لا يمكن توسيعها. في حين تأتي الذاكرة الدخلية PCle SSD بسعة 512 جيجابايت، ولكنها يجب أن تكون كافية في معظم الحالات.

تأتي البطارية 63 واط وهي كافية للتشغيل العملي من 9 ساعات إلى 12 ساعة. يتم شحن البطارية عبر محول طاقة USB-C والذي يمكن توصيله بمنافذ USB-C (Thunderbolt 4). كلا المنفذين قادران أيضًا على إخراج إشارة DisplayPort، وكذلك تمكين خيارات أخرى مثل محطة الإرساء أو وحدة معالجة الرسومات الخارجية.

تأتي إصدارات Galaxy Book3 Pro 14 بسعر يبدأ من 1229.99 دولارًا أمريكيًا إلى 1529.99 دولارًا أمريكيًا.

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