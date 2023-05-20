تكنولوجيا: Nothing تؤكد دعم هاتف Nothing Phone (2) برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing على خطط الشركة لدعم هاتف Nothing Phone (2) القادم برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

شارك “Carl Pei” تفاصيل جديدة حول هاتف الشركة القادم Nothing Phone (2) على منصة تويتر، حيث أوضح السبب الرئيسي لإختيار الشركة لرقاقة Snapdragon 8+ Gen 1 لدعم هذا الإصدار.

ولقد أكد الرئيس التنفذي على أن رقاقة 8+ Gen 1 ستقدم تعزيز لآداء هاتف Phone (2) القادم، على أن يتخطى سرعة الآداء، ليشمل تعزيز شامل في تكوينات وأجهزة الهاتف.

ومن المتوقع أن تشمل تحسينات الآداء دعم أفضل للبطارية، والإتصال بشبكات الإنترنت، وتعزيز لآداء وكفاءة الكاميرة من بين مميزات أخرى.

أيضاً أشار “Pei” إلى أن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 يأتي بين أفضل المعالجات في إدارة إستهلاك الطاقة وإدارة الحرارة بشكل أفضل.

من جانب أخر مع ترقية هواتف Nothing من الفئة المتوسطة إلى فئة جديدة أعلى في هاتف Nothing Phone (2) المرتقب بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1، إلا أن الشركة تستمر في التأكيد على أن الإصدار القادم يأتي بمستوى تسعير جيد مع التعزيز المتوقع في الآداء.

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