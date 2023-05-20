شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. ميزة "Clear Calling" الجديدة وإمكانية طرحها لسماعات جوجل Pixel Buds Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل سماعات الأذن Pixel Buds Pro في يوليو من العام الماضي، في ذلك الوقت ، قالت الشركة إنها ستضيف ميزات معينة ، مثل EQ ، لاحقًا، وقد حصلت سماعات TWS على دعم لـ 5-band EQ وتوازن مستوى الصوت الأيسر / الأيمن في أكتوبر 2022 وأضافت الشركة دعمًا لـ Spatial Audio مع تتبع الرأس لسماعات الأذن في مارس.

ويقال إن جوجل تستعد الآن لتحديث برنامج رئيسي لجلب ميزة Clear Calling إلى Pixel Buds Pro، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5جوجل ، بصرف النظر عن جلب ميزة Clear Calling إلى Pixel Buds Pro ، قد تقدم جوجل أيضًا بعض الميزات الأخرى لسماعات الأذن، ومن المتوقع أن تصل تحديثات Pixel Buds Pro هذه في الأشهر المقبلة.





ما هي ميزة Clear Calling وكيف يمكن أن يعملجلبت جوجل ميزة Clear Calling على الهواتف الذكية Pixel 7 و 7 Pro في ديسمبر 2022، ومن المتوقع الآن أن تصل هذه الميزة لسماعات الرأس الرئيسية من جوجل، وتساعد خاصية Clear Calling المستخدمين على سماع الآخرين بشكل أفضل في البيئات الصاخبة، حيث تعمل هذه الميزة على تصفية ضوضاء الخلفية لتحسين الأصوات، لكن لا تلغي الميزة ضوضاء الخلفية تمامًا ولكنها تقللها بشكل كبير مما يجعلها تحسينًا ملحوظًا.

وعلى الهواتف الذكية ، تعمل هذه الميزة فقط مع الأجهزة التي تعمل بشريحة Tensor G2 من جوجل ولا تدعم مكالمات VoIP، لكن لا يوضح التقرير ما إذا كان Clear Calling سيعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها على الهواتف الذكية، كما لم يذكر التقرير أيضًا ما إذا كانت ستكون ميزة قائمة بذاتها لسماعات الرأس أم أنها ستعتمد على الهاتف المقترن للعمل بشكل صحيح.

الميزات الأخرى التي قد تصل إلى Pixel Buds Pro

ووفقًا للتقرير ، قد يحصل Pixel Buds Pro أيضًا على دعم لـ "حديث النطاق الواسع الفائق"، ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على تحسين جودة المكالمات الصوتية من 16 إلى 32 كيلو هرتز، ويقال إن جوجل تعمل على دعم هذه الميزة في حزمة Bluetooth الخاصة بنظام أندرويد.

وتدعي ورقة Bluetooth SIG أن "اتصال حديث واسع النطاق" يعني "اتصال ترميز حيث تتكون الوسائط التي يتم نقلها من إطارات مشفرة مشتقة من كلام (أو صوت آخر) تم أخذ عينات منها عند 32 كيلو هرتز."

وتشرح الورقة أيضًا: "إن إدخال حديث النطاق العريض والنطاق العريض الفائق إلى ملف HFP سيزيد من توقعات العملاء النهائيين بشأن جودة الكلام المتصورة، ويتوافق الكلام ذو النطاق الواسع الفائق مع الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي الصوتي المقدم في خدمات الصوت 5G والمقدمة من قبل العديد من خدمات الصوت عبر أعلى (OTT). "

ويدعي التقرير أن Super Wide Band قد يكون ترقية عبر HD Voice الذي تم تقديمه مع Voice over LTE (VoLTE)، وقد تتحد هذه الميزة مع Clear Calling لتقديم جودة اتصال محسنة، ومع ذلك ، قد تحتاج شركات الاتصالات أيضًا إلى إجراء تعديلات لدعم الصوت عالي الجودة بشكل كامل.

أيضًا ، قد تضيف جوجل بعض ميزات الرفاهية الرقمية المتعلقة بالسمع إلى Pixel Buds Pro. قد تركز هذه الميزة على ما تستمع إليه وعلى أي مستوى صوت.