شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار Blue Origin لبناء نظام هبوط Artemis V على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت ناسا الشركة التي ستتعامل مع عملية الهبوط الثالثة المأهولة بأرتميس على سطح القمر، سيبني Blue Origin من Jeff Bezos نظام الهبوط لـ Artemis V ، والذي من المقرر إطلاقه حاليًا في سبتمبر 2029، بينما لم يذكروا اختيار السيارة .

وتعمل الشركة بالفعل على مركبة هبوط للقمر الأزرق ومن بين المشاركين في مشروع ناسا بوينج ولوكهيد مارتن ودريبر، و تبلغ قيمة جائزة ناسا 3.4 مليار دولار ، وقالت Blue Origin في حدث الإعلان إنها تساهم "بشكل كبير" من هذا الرقم بمفردها، وفقا لتقرير engadget.

وستأخذ رحلة كبسولة أوريون أربعة رواد فضاء إلى القمر ، حيث سيستخدم اثنان من أفراد الطاقم مركبة هبوط من نوع Blue Origin ترسو فى محطة Gateway الفضائية للهبوط في القطب الجنوبي للقمر، وسيقضون أسبوعًا في إجراء عمليات السير على سطح القمر وعمليات المركبات الجوالة والتجارب العلمية بينما يتوسع رواد الفضاء الآخرون ويهتمون بالبوابة.

واختارت وكالة ناسا بالفعل المركبة الفضائية SpaceX لأول هبوط بشري (Artemis III) والثانى (Artemis IV)، وقالت الوكالة إنها ستقبل مقترحات بشأن مركبة هبوط ثانية العام الماضي لتوفير نسخة احتياطية وتعزيز المنافسة، و قدمت Blue Origin عرضها للحصول على عقد قمري آخر في ديسمبر الماضي، و اعترضت الشركة على فوز SpaceX ورفعت دعوى قضائية ضد وكالة ناسا بتهمة تجاهل مخاوف تتعلق بالسلامة عند منح العقد ، لكن المحكمة الفيدرالية رفضت الادعاءات.