تكنولوجيا: Amazon تكشف عن الإصدارت الجديدة من أجهزة Echo للعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Amazon مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Echo للعام 2023 التي تتضمن Echo Pop، وEcho Show 5، وأيضاً Show 5 Kids.

قدمت شركة أمازون للأسواق مؤخراً سماعة Amazon Echo Buds اللاسلكية، كما أطلقت الشركة ثلاثة من المكبرات الصوتية الذكية، التي تتضمن الإصدار الجديد الذي ينضم للسلسلة هذا العام Echo Pop.

ويأتي مكبر Echo Pop الصوتي بزر مدمج يدعم غلق الميكروفون، أيضاً يضم مكبر أمامي بحجم 1.95 إنش، ويدعم صوتيات lossless بأعلى جودة، كما يأتي المكبر الصوتي بملف تعريفي متقدم لدعم توزيع الصوتيات، مع دعم للتحكم في معايير الخصوصية عبر التطبيق.

ويدعم مكبر Echo Pop الصوتي الذكي الإتصال عبر WiFi، أو عبر البلوتوث بالطاقة المنخفضة وMatter لدعم إتصال سلس وتحكم أفضل في الأجهزة الذكية في المنزل من العلامات التجارية المختلفة.

أيضاً تقدم أمازون مكبر Echo Show 5 الصوتي الذكي بشاشة تدعم خاصية اللمس بحجم 5.5 إنش، والتي تدعم دقة عرض 960 في 480 بيكسل.

وتدعم الشاشة في المكبر الصوتي الذكي المستخدم بإظهار مقاطع الفيديو الإخبارية، ومتابعة كاميرة الجرس الذكي، وأيضاً إظهار قائمة التسوق، وإجراء مكالمات الفيديو.

كما تؤكد أمازون على أن هذا الإصدار يأتي بآداء أسرع، مع ثلاثة من الميكروفونات، ومكبر صوتي أمامي بحجم 1.75 إنش بتحسينات في bass مع صوتيات أوضح، كما يضم أيضاً كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل بمصراع لدعم الخصوصية.

ويدعم مكبر Amazon Echo Show 5 رقاقة معالج MediaTek MT 8169 B، مع AZ2 neural edge، كما يتضمن هذا الإصدار الخيارات ذاتها المتاحة في الإتصال لمكبر Echo Pop.

أيضاً صمم Echo Show 5 Kids للأطفال بتصميم بألوان تتوافق مع غرض التصميم، كما يأتي بكاميرة مدمجة مع مصراع لدعم الخصوصية، وزر مدمج لإيقاف الكاميرة والميكروفون.

ويدعم المكبر الصوتي الذكي بإكتشاف الحركة وإيماءات النقر، مع لوحة تحكم تدعم الوالدين في ضبط الإعدادات لمراقبة نشاط الطفل.

وتقدم أمازون Echo Show 5 Kids بضمان لمدة عامين، مع خدمة إشتراك مجاني لمدة عام في Amazon Kids+، التي تدعم الأطفال بكتب صوتية ومقاطع فيديو وألعاب، مع دعم Alexa.

كما يتوفر Amazon Echo Pop بألوان الأسود، والأبيض، واللافندر، والأزرق بسعر 40 دولار تقريباً، بينما يتوفر Echo Show 5 بسعر 90 دولار، بينما يتوفر Echo Show 5 Kids بسعر 100 دولار.

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