تكنولوجيا: تقرير للأمم المتحدة يحذر: التغير المناخي قد يدفع درجات الحرارة إلى منطقة مجهولة

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القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة الأرصاد التابعة للأمم المتحدة من أن ظاهرة النينيو والتغير المناخي الذي يسببه الإنسان من المرجح أن يدفع درجات الحرارة إلى "منطقة مجهولة".

ويتوقع تقرير للأمم المتحدة أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة العالمية سيشهد على الأرجح اختراق عتبة اتفاق باريس البالغة 1.5 درجة مئوية (2.6 درجة فهرنهايت) في مرحلة ما خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقرير space.

وأعطت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO) تحذيرًا صارخًا في آخر تقييم سنوي لها، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، وهناك احتمال بنسبة 66٪ بأن متوسط ​​درجات الحرارة السطحية العالمية سوف يخترق مؤقتًا عتبة ارتفاع 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها تسجيل مثل هذا الارتفاع.

وحذر العلماء من أن عبور عتبة 1.5 درجة مئوية يزيد بشكل كبير من مخاطر مواجهة نقاط التحول التي يمكن أن تطلق العنان لانهيار مناخي لا رجعة فيه - مثل انهيار الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب أنتاركتيكا ؛ موجات الحرارة الشديدة ، الجفاف الشديد ، وضغط الماء والطقس القاسي عبر أجزاء كبيرة من العالم.

وتعهدت حوالي 200 دولة بالحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أو أقل في اتفاقية باريس لعام 2015 . الآن ، حتى لو كان ذلك مؤقتًا ، يمكن تجاوز هذا الحد للمرة الأولى.

وقال بيتيري تالاس ، الأمين العام للمنظمة (WMO) ، في بيان: "من المتوقع أن تتطور ظاهرة النينيو الاحترار في الأشهر المقبلة ، وسيتحد هذا مع تغير المناخ بفعل الإنسان لدفع درجات الحرارة العالمية إلى منطقة مجهولة" . وأضاف "سيكون لذلك تداعيات بعيدة المدى على الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة. نحن بحاجة لأن نكون مستعدين."

وتحدث ظاهرة النينيو عندما تضعف الرياح التجارية ، التي تدفع عادة المياه الدافئة غربًا عبر المحيط الهادئ من أمريكا الجنوبية إلى آسيا ، مما يبقي المزيد من الماء الدافئ في مكانه. يؤثر هذا بشدة على أنماط المناخ في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل أمريكا الجنوبية أكثر رطوبة وجلب الجفاف (وأحيانًا المجاعة) إلى مناطق مثل أستراليا وإندونيسيا وشمال الصين وشمال شرق البرازيل.

في الولايات المتحدة ، تميل ظاهرة النينيو إلى جعل المناطق الشمالية أكثر دفئًا وجفافًا والمناطق الجنوبية أكثر رطوبة ، ولأنها تتسبب في انتشار المزيد من المياه الدافئة والبقاء بالقرب من سطح المحيط ، فإنها تؤدي أيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي حول العالم.

يغطى أحدث تقرير للمنظمة (WMO) السنوات من 2023 إلى 2027. ويقول إن هناك فرصة بنسبة 98٪ أن تكون إحدى السنوات الخمس القادمة هي الأكثر سخونة على الإطلاق - متجاوزة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة لعام 2016 بمقدار 2.3 فهرنهايت (1.28 درجة مئوية ) .

كما تتزايد فرص تقلبات درجات الحرارة المرتفعة: كانت احتمالات اختراق عتبة درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية قريبة من الصفر في عام 2015 ؛ ارتفعت إلى 48٪ في عام 2022 ؛ وهو الآن 66٪ بعد عام واحد فقط.

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