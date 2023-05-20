تكنولوجيا: أمازون تطلق سماعة Amazon Echo Buds اللاسلكية بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أمازون مؤخراً الجيل الثالث من سماعات Amazon Echo Buds اللاسلكية بتصميم جديد ودعم لميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

تتميز سماعة Amazon Echo Buds الجديدة بتصميم خفيف الوزن داخل الأذن كما يتميز التصميم بجذع، أيضاً تقدم أمازون السماعة بأدوات للتحكم تدعم ميزة التخصيص، وتأتي بمعايير IPX2.

وتدعم السماعة اللاسلكية مساعد Alexa الرقمي، وأيضاً مساعد جوجل ومساعد Siri الرقمي، كما يضم الجيل الثالث من سماعة Echo Buds محرك 12مم، الذي يعزز توازن الصوتيات.

كما تضم السماعة اثنان من الميكروفونات، وتدعم إدراك الصوتيات، وتضم مقياس تسارع لدعم خفض الضوضاء المحيطة بالمستخدم أثناء إجراء مكالمات صوتية.

وتأتي السماعة مع فلتر VIP الذي يدعم المستخدم في تحديد الإشعارات لبعض التطبيقات وجهات الإتصال، كما يدعم سماعة Amazon Echo Buds معالج البلوتوث Qualcomm S5 (QCC5171).

السماعة تتميز أيضاً بدعم الإقتران المتعدد والتبديل بين الأجهزة، وتدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 20 ساعة مع الحافظة، أو 5 ساعات للسماعة، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Amazon Echo Buds بدءاً من 7 من يونيو بسعر 50 دولار تقريباً.

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